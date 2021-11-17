مصر تصعد للمركز 39 ضمن تصنيف أعلى 78 دولة فى جودة التعليم

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى كلمة وزير التربية والتعليم، خلال اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الحكومة. ونقل شوقى عن موقع USNews أن تصنيف أفضل الدول حول العالم لعام 2021 فى مجال التعليم جاء بناءً على دراسة مسحية عالمية، اعتمدت على مدى قدرات وجودة نظم التعليم العام فى الدول محل الدراسة. وأشار وزير التعليم إلى إشادة جامعة "هارفارد" بمستوى "بنك المعرفة المصرى" وكذلك تعامل مصر فى قطاع التعليم مع جائحة "كورونا".

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