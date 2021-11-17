أبرزها تعديل بعض أحكام قانون الرياضة.. قرارات مجلس الوزراء اليوم

جدة - نرمين السيد - وأصدر مجلس الوزراء خلال اجتماعه مجموعة من القرارات هى:

1. الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.

ونصت التعديلات على أن تتولى الجمعيات العمومية للجنة الأولمبية المصرية، واللجنة البارالمبية المصرية، والأندية الرياضية، والاتحادات الرياضية، وضع نظمها الأساسية بما يتوافق مع هذا القانون ولائحته التنفيذية، والميثاق الأوليمبى، والمعايير الدولية المعمول بها فى هذا الشأن، على أن تتضمن هذه الأنظمة جميع القواعد والأحكام المنظمة لعملها.

وتضمنت التعديلات أن تخضع الهيئة الرياضية للرقابة والإشراف من الناحية المالية، من كل من الجهة الإدارية المختصة، والجهة الإدارية المركزية، والهيئات والأجهزة الرقابية، وفقا لأحكام القوانين المعمول بها فى هذا الشأن.

كما نصت على أن تكفل الدولة توفير العقارات والمساحات اللازمة لإنشاء وإقامة الهيئات الرياضية وفق خطة الدولة واحتياجاتها سواء فى الوحدات المحلية أو المجتمعات العمرانية الجديدة أيا كانت الجهة التى تقع العقارات فى ولايتها.

وأشارت التعديلات إلى أنه يحظر على الرياضيين تعاطى المواد المنشطة أو المكملات الغذائية المدرجة بالجدول الذى نص عليه القانون، ولا يجوز مخالفة قواعد الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات فى مجال الرياضة.

كما يحظر على المدربين والأطباء المعتمدين وغيرهم من العاملين فى مجال الرياضة إعطاء المواد المنشطة أو المكملات الغذائية للرياضيين، أو مطالبتهم، أو تحريضهم على التعاطى أو تطبيق أى من الوسائل المحظورة وفقا لقواعد المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات.

وتضمنت التعديلات أن تصدر المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات جدولا يتضمن تحديد المنشطات والمكملات الغذائية المحظور الإتجار بها أو تداولها أو تعاطيها بين الرياضيين، وينشر هذا الجدول بالجريدة الرسمية على نفقة المنظمة سنويا.

كما حددت التعديلات اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية بتنمية الحركة الأولمبية فى مصر وتعزيزها، وتنظيم النشاط الرياضى الأولمبى فى البلاد، وتمثيل مصر فى الدورات الأولمبية والعالمية والقارية والإقليمية الخاصة بالألعاب الرياضية، والاشتراك فى الإشراف على إعداد الفرق التى تقرر اللجنة اشتراكها فى الدورات الأولمبية والعالمية والقارية والإقليمية، واختيار ممثلى جمهورية مصر العربية فى هذه الدورات طبقا للقواعد والأنظمة المقررة فى اللجنة الأولمبية الدولية ولجان الدورات العالمية والإقليمية والقارية، واقتراح تمثيل الاتحادات والاشتراك فى المؤتمرات والاجتماعات الدولية أو العالمية أو القارية أو الإقليمية، واعتمادها من الجهـة الإدارية المركزية، والاشتراك مع الاتحادات الرياضية الأولمبية فى وضع برامجها الخاصة بالمقابلات مع الفرق الأجنبية سواء داخل الجمهورية أو خارجها.

وحددت التعديلات أيضا دور الاتحاد المصرى للرياضة المدرسية، والاتحاد المصرى للجامعات والمعاهد العليا، كما تطرقت إلى مهام "مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى"؛ لتسوية كافة المنازعات الرياضية، وحددت اختصاصاته وآلية تشكيل مجلس إدارته.

وخولت التعديلات الجديدة للجهة الإدارية المركزية والجهة الإدارية المختصة مراقبة المنشآت الرياضية للشركات الصادر لها ترخيص مزاولة نشاط الخدمات الرياضية؛ للتأكد من تطبيق المعايير المعتمدة فى إجراءات الأمن والسلامة والخدمات الخاصة بتلك المنشآت.

2. الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن استثناء مدينتى شرم الشيخ ودهب بمحافظة جنوب سيناء من الخضوع لأحكام قانون التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2012، مع الالتزام ببعض الأحكام التى رؤى ضرورة الأخذ بها والضوابط الواردة فى هذا القرار، ويأتى هذا الاستثناء لما لهاتين المدينتين من طبيعة خاصة جعلتهما عاملا اساسيا لجذب التنمية السياحية إليهما.

3. الموافقة على مشروع قرار رئيس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون زراعة الأعضاء البشرية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 93 لسنة 2011.

ونص التعديل على ألا يزيد سن المتبرع عن 60 عاما فى عملية نقل وزرع الكلى، و50 عاما فى العمليات الأخرى.

ويأتى هذا التعديل فى ضوء ما تلاحظ للجهات الطبية المتخصصة من وجود العديد من حالات المتبرعين بالكلى التى يزيد سنها على خمسين عاما وتسمح حالتها الصحية بالتبرع دون أية موانع طبية، ولا يحول دون الموافقة عليها سوى نص اللائحة الحالى، حيث يتيح التعديل فرص العلاج لعدد أكبر من مرضى الفشل الكلوى بما يسهم فى الحفاظ على حياتهم وتقليل آلامهم وتخفيض عدد حالات الغسيل الكلوى، وفى ذات الوقت فرض الرقابة اللازمة والصارمة لمنع الاتجار بالأعضاء البشرية والحفاظ على النفس البشرية من الاتجار بها.

4. الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، ليشمل إضافة كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة سوهاج، وذلك فى إطار الحرص على إضافة التخصصات العلمية المطلوبة وتقليل الاغتراب.

5. الموافقة على إسناد توريد وقود لزوم احتياجات الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، للهيئة المصرية العامة للبترول ممثلة فى شركة مصر للبترول، لانتظام العمل بهذا المرفق الحيوى، وذلك فى ضوء وجود خط ثابت لشركة مصر للبترول داخل هيئة الميناء لتمويل الوقود.

6. اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 14/11/2021، والخاصة بأوامر الإسناد للشركات لإقامة مشروعات، وكذا زيادة أوامر الاسناد لاستكمال الأعمال لعدد آخر من المشروعات، للاستفادة من ما تم انفاقه من استثمارات، وتتعلق أوامر الإسناد وزيادتها لعدد 57 مشروعا يتم تنفيذها فى عدد من القطاعات.

7. الموافقة على اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية الخاصة بطلب محافظة الإسماعيلية تأجير مشروع نقل وتوزيع البوتاجاز المملوك للمحافظة، والمقام على مساحة 3612م2 بمنطقة أبو بلح بقرية نفيشة بالمحافظة، للشركة المصرية لنقل وتوصيل الغاز "بوتاجاسكو" لاستغلاله فى توزيع أسطوانات البوتاجاز لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بموافقة السلطة المختصة بعد إعادة التقدير.

8. الموافقة على تجديد التعاقد مع شركة المقاولون العرب للقيام بأعمال صيانة المرافق والمبانى والأنظمة الكهروميكانيكية لعدد 19 مستشفى، وذلك اعتبارا من تاريخ انتهاء عقد كل مستشفى ولمدة عام، وذلك فى إطار المشروع القومى للمستشفيات النموذجية والحرص على حسن سير العمل بهذه المستشفيات.

9. الموافقة على طلب هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى إنابة "بنك المعرفة المصرى" فى التعاقد مع الناشر "Springer Nature" لتغطية النشر العلمى للباحثين المصريين فى الدوريات ذات الوصول الحر بالكامل والمجلات المزدوجة.

يمثل هذا التعاقد طفرة كبرى فى مجال النشر العلمى، ويوفر على الدولة المصرية نفقات ضخمة، ويثرى البحث العلمى المصرى، وستمكن مصر من خلاله من تولى موقع الريادة فى تنفيذ السياسات البحثية الأكثر تقدما نظرا لأنها ستمثل أول اتفاقية وصول حر قومية من نوعها فى المنطقة لدعم النشر العلمى، لاسيما وأن العديد من الدول المتقدمة التى قامت بتنفيذ سياسات الوصول الحر للمقالات العلمية شهدت تأثرا كبيرا فى مستوى النشر العلمى ومعدلات الاستشهاد للباحثين فى هذه الدول.

10. الموافقة على التعاقد مع شركة القناة لتوزيع الكهرباء لتنفيذ أعمال توصيل التيار الكهربائى للمجمع الطبى الجديد التابع لمنظومة التأمين الصحى الشامل بمدينة 24 أكتوبر بمحافظة السويس.