صور.. تكريم حى الشرق ببورسعيد لفوزه فى مسابقة التميز الحكومى

جدة - نرمين السيد - ‏‪ ‏‪ كرم عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، نعمان على رئيس حى الشرق، وعددا من العناصر المتميزة، والمسؤولين عن الإعداد والتقديم فى مسابقة التميز الحكومى، بالإضافة إلى تكريم عدد من الشركات القائمة على تنفيذ مشروعات التطوير فى الطرق فى احتفالية أقيمت مساء أمس الثلاثاء





وأشاد الغضبان بجهود العاملين فى حى الشرق، وبالجهود المتواصلة لتحقيق أفضل مستوى حضارى وجمالى بالحى، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مضيفا أن هذا النجاح يعتبر حافزا لكل القطاعات الأخرى سواء الخدمات الوزارية العامة كالصحة والتعليم والتموين والأحياء وغيرها للتقديم فى مسابقة العام المقبل. وكانت محافظة بورسعيد قد حصدت عددا من الجوائز فى مسابقة التميز الحكومى فى دورتها الثانية 2020، وفاز حى الشرق، بالمركز الثانى فى مسابقة أفضل الأحياء وفى فئة مكاتب التموين فاز مركز خدمة المواطنين ببورسعيد بالمركز الأول وفى المركز الثالث فاز مركز المناخ النموذجى. وكان حفل إعلان نتائج جائزة مصر للتميز الحكومى الدورة الثانية 2020، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وشهد إعلان أسماء الفائزين الثلاثة فى فئات الجائزة المختلفة، والتى تشمل جائزة التميز الفردى، وتتضمن أفضل موظف حكومى، وأفضل فريق عمل، بالإضافة إلى جائزة الابتكار والإبداع المؤسسى، وجائزة المواقع المتميزة فى تقديم الخدمات الحكومية، فضلا عن جائزة القيادات المتميزة، وجائزة الوحدة المتميزة فى تقديم الخدمات الحكومية، وكذا المؤسسة المتميزة. وتم إطلاق "جائزة مصر للتميز الحكومى" لتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، والتى تقضى بتكوين جهاز إدارى كفء وفعال يطبق مفاهيم الحوكمة، ويساهم بدوره فى تحقيق التنمية ويستجيب لطلبات المواطنين للعبور بمصر إلى مصاف الدول المتقدمة. ويتمثل الهدف الرئيسى لهذه الجائزة السنوية فى تحفيز روح التنافس والتميز على مستوى الموظفين من جهة، وعلى مستوى المؤسسات الحكومية من جهة أخرى ويتم تكريم المتميزين فى أداء الخدمات العامة تكريما معنويا وماديا؛ ما يرسخ قيم العطاء والانتماء والتميز، ويحفز الجميع على الارتقاء بمستويات الأداء والالتزام بمعايير الجودة والتميز.

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