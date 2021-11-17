صور.. «مكافحة الإدمان»: من يتقدم طواعية للعلاج لن يقع تحت أى مساءلة قانونية

جدة - نرمين السيد - نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق بالتعاون مع محافظة مطروح، ندوة لتعريف الموظفين بديوان عام المحافظة بآليات الكشف عن المخدرات بين العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة فى ضوء القانون الجديد، والذى سيتم تطبيقه اعتبارا من منتصف ديسمبر المقبل، وسيتم فصل الموظف المتعاطى للمخدرات.





ويأتى ذلك ضمن مبادرة الذى أطلقها الصندوق "القرار قرارك"، لتوعية الموظفين بالوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية المختلفة بأضرار تعاطى المخدرات وآليات تطبيق القانون.

وافتتح الندوة خالد شعيب محافظ مطروح، وعمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى بحضور وكلاء الوزارة ورؤساء المدن والأحياء بالمحافظة وممثلى جميع قطاعات المحافظة.

واستعرض عمرو عثمان آليات تطبيق قانون شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والذى يهدف الى فصل الموظف المتعاطى للمواد المخدرة، مع إتاحة الخدمات العلاجية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة مجانا وفى سرية تامة، من خلال التقدم للعلاج عن طريق الخط الساخن لعلاج الإدمان "16023"، حيث يجرى توفير كافة الخدمات العلاجية من خلال المراكز التابعة لصندوق مكافحة الإدمان أو الشريكة مع الخط الساخن دون أى مساءلة قانونية لمن يتقدم طواعية للعلاج من الإدمان، ومن دون ذلك سيتم فصله من العمل‪.

ونقل عمرو عثمان، تحيات نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، مؤكدا حرص الوزيرة على تنظيم مثل هذه الندوات بمختلف المحافظات بالتعاون مع المحافظين لتوعية العاملين بالجهاز الادارى للدولة بآليات تطبيق القانون وأن من يطلب العلاج من الإدمان طواعية يتم اعتباره كمريض وعلاجه مجانا وفى سرية تامة ومن دون ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتطبيق القانون اعتبارا من منتصف ديسمبر المقبل.

وخلال اللقاء تم الاستماع الى استفسارات وأسئلة الموظفين حول مدى سرية البيانات والمسائلة القانونية وموعد تطبيق قانون فصل الموظف المتعاطى للمخدرات، وتم التأكيد عليهم بأن العلاج يتم فى سرية تامة وأن من يتقدم طواعية للعلاج لن يقع تحت اى مسائلة قانونية،كما انه سيتم بدء تطبيق القانون اعتبارا من منتصف شهر ديسمبر المقبل حيث يخضع العاملون للكشف دون استعداد مسبق وبشكل مفاجئ بما يمتنع معه حالات التوقف المؤقت عن التعاطى،أو التحايل على الوسائل الفنية للتحاليل أو التغيب المعتمد وقت الكشف ويحقق الفعالية والنتائج المطلوبة.

كما يتيح القانون التظلم من نتائج العينات الاستدلالية الإيجابية، إذ يتواجد ضمن لجنة الكشف ممثل عن مصلحة الطب الشرعى يكون دوره تلقى التظلمات من أصحاب العينات الإيجابية فى مدة لا تتجاوز 24 ساعة من وقت اجراء التحليل

ووجه خالد شعيب محافظ مطروح بتقديم كل الدعم من اجل تكثيف الندوات التوعوية بالتنسيق مع صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى من أجل بث الرسائل التوعوية لكل العاملين بالمحافظة حول إصدار تعاطى المخدرات وتعريفهم بآليات تطبيق القانون فى ظل وحود مركز العزيمة التابع للصندوق لتقديم كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا على أعل مستوى، موجها الشكر إلى نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى على دعم الوزارة وتعاونها المستمر مع محافظة مطروح ولجهود الوزارة فى تنفيذ وتطبيق توجيهات القيادة السياسية فى توفير الخدمات للمواطن على أرض المحافظة.

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وأوضح عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن الاجتماعى مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، بأن قانون شغل الوظائف أو الاستمرار فيها والذى صدق الرئيس السيسى عليه، الهدف منه هو حماية أرواح المواطنين وأيضا الحد من الحوادث القائمة والمتسبب فيها العنصر البشرى بسبب تعاطى المواد المخدرة، لافتا إلى أن القانون أتاح فرصة 6 أشهر قبل تنفيذه وذلك من تاريخ التصديق عليه لإعطاء فرصة لأى موظف يتعاطى المواد المخدرة للتقدم للعلاج من خلال الاتصال بالخط الساخن "16023" فى سرية تامة دون مسألة قانونية مع توفير كل الخدمات العلاجية مجانا طالما أنه تقدم طواعية للعلاج، مؤكدا انه سيتم بدء تطبيق القانون اعتبارا من منتصف شهر ديسمبر المقبل‪.