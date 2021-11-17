«حياة كريمة» فى الشرقية.. مشروعات فى كل المجالات

جدة - نرمين السيد - المبادرة أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى 2 يناير عام 2019 لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة، كما تسهم فى الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا وبخاصة فى القرى.

وفى سياق التقرير التالى يرصد "دوت الخليج"، أبرز ما حققته المبادرة بمحافظة الشرقية، وتحديدا مركز الحسينية والذى يضم 41 قرية، و740 تابعا وعزبة، بـ10 وحدات محلية، لتحسين مستوى الخدمات المؤداة للمواطنين.

ومن المعروف أن مساحة مركز الحسينية 1558.68 كم2 بنسبة 31.7% من إجمالى مساحة محافظة الشرقية، يبلغ عدد سكانها حوالى 700 ألف نسمة تقريباً.

محافظة الشرقية انتهت من توفير 148 قطعة أرض ما بين أملاك دولة وتبرعات أهالى لصالح المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والجارى تنفيذها بمركز الحسينية، حيث تم إصدار 45 قرار تخصيص لقطع أراضى، بالإضافة إلى أنه جار توفير 31 قطعة أرض تابعة للزراعة، كما تم إرسال خطاب لوزارة التنمية المحلية لاستثناء عدد من قطع الأراضى المقدمة تبرعاً من المواطنين من الكتاب الدورى "80 لسنة 2019" ما يخص بند الحدين والذى ينص على مراعاة الالتزام بحدود قطعة الأرض التى لا يحدها أكثر من حدين للمتبرع لإقامة المشروعات التنموية والخدمية اللازمة للارتقاء بكل الخدمات المقدمة لأهالى المركز.

وبشأن عدد المشروعات التى تم تنفيذها بمركز الحسينية بلغت 607 مشروعات، جار تنفيذ 375 مشروعا، وهناك 139 مشروعا للصرف الصحى، جار تنفيذ 132 مشروع متوسط نسبة التنفيذ 64%، وفى قطاع مياه الشرب بلغ عدد المشروعات المحدد تنفيذها 62 مشروعا، جار تنفيذ 62 مشروع متوسط نسبة التنفيذ 87%.

وفى قطاع الشباب والرياضة، وصل عدد المشروعات المحدد تنفيذها 37 مشروعا، جار تنفيذ 37 مشروعا متوسطا نسبة التنفيذ 64%، وفى قطاع الأبنية التعليمية، عدد المشروعات المحدد تنفيذها 47 مشروعا بعدد فصول 612، جار تنفيذ 43 مشروع بعدد فصول 525 بنسبة تنفيذ 59%.

وبشأن طرق الداخلية والمحلية بلغ عدد المشروعات المحدد تنفيذها 69 مشروع جار تنفيذ 1 مشروع بنسبة تنفيذ 30%، كما بلغ عدد المشروعات المحدد تنفيذها لمجمع الخدمات الحكومية 10 مشروعات، جار تنفيذ 10 مشروعات بنسبة تنفيذ 76%.