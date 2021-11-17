رئيس هيئة قناة السويس فى ذكرى الافتتاح: دم المصريين جرى قبل المياه

جدة - نرمين السيد - قال رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، بمناسبة مرور 152 عاما على افتتاح قناة السويس "إننا لن ننسى أن مليون و250 ألف مواطن مصرى عمل فى القناة، كما أن دم المصريين جرى بالقناة قبل المياه"، مؤكدا أن قناة السويس مؤثرة فى حركة النقل البحرى والتجارة العالمية.





وأوضح ربيع فى اتصال هاتفى مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، اليوم، أنه بمناسبة مرور 152 عاما على افتتاح قناة السويس يتم تقديم هدايا رمزية للسفن، وأنه منذ افتتاح قناة السويس هناك تطوير دائم بها، ويتم إنشاء توسعة تقدر بـ40 مترا بمدخل خليج السويس من الجنوب، مما سيسمح بتحسين حركة الملاحة فى هذا الجزء الصعب بنسبة 28%.

ولفت إلى أنه خلال جنوح سفينة "إيفرجيفين" وإغلاق القناة لمدة ستة أيام كان العالم كله يقف على أطراف أصابعه، حيث كانت 422 سفينة عالقة فى مدخل بورسعيد من الشمال والجنوب تنتظر فتحها، كما أن السفينة "إيفرجيفين" تصدرت جميع الصحف العالمية، وقال: ليس بيننا وبين الشركة المالكة للسفينة أى عداء وكل ما طلبته أثناء جنوح السفينة تم تلبيته.

وحول الرؤى الاستراتيجية والخطط المستقبلية المتعلقة بالهيئة، قال ربيع: عرضنا الخطة الاستراتيجية على الرئيس السيسى، والتى بموجبها ننتهى خلال الفترة من 2020-2023 من تطوير المجرى الملاحى والجراجات الجديدة لتواجد السفن ومحطات المراقبة والجزء الجانبى، والتركيز على الشركات والترسانات البحرية الموجودة.