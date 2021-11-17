وزير التربية والتعليم: صعود مصر إلى المركز 39 ضمن تصنيف USNews لأعلى...

إشادة جامعة "هارفارد" بمستوى الخدمات التي يقدمها بنك المعرفة المصري والتعامل مع جائحة "كورونا"

أشار الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن مصر صعدت إلى المركز 39 ضمن تصنيف USNews لأعلى ٧٨ دولة في جودة التعليم.

وفي هذا السياق، قال موقع USNews إن تصنيف أفضل الدول حول العالم لعام 2021 في مجال التعليم جاء بناءً على دراسة مسحية عالمية، اعتمدت على مدى قدرات وجودة نظم التعليم العام في الدول محل الدراسة.

وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى إشادة جامعة "هارفارد" بمستوى "بنك المعرفة المصري" وكذا تعامل مصر فى قطاع التعليم مع جائحة "كورونا".