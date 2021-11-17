اعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية استمرار صرف الأجهزة التعويضية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر، وذلك في إطار السعي والعمل الجاد للهيئة العامة للرعاية الصحية على توفير كافة الخدمات والاحتياجات الطبية للمنتفعين بخدمات المنظومة الجديدة. وتشمل الأجهزة التعويضية 3 أنواع: 1- أجهزة تعويضية يتم تسليمها مباشرة مثل الكراسي المتحركة والعكاكيز. 2- أحذية وجباير ومساعدات للحركة يتم أخذ المقاسات لها ثم تسليمها بعد تجهيزها مباشرة. 3- الأجهزة التعويضية الكبيرة الناتجة عن الحوادث أو البتر. وتنوه الهيئة العامة للرعاية الصحية، بأنه في حالة وجود حالات خاصة تحتاج إلى أجهزة تعويضية يرجى التوجه إلى المركز أو الوحدة الصحية المسجل بها المنتفع_ في أقرب فرصة_ لعمل الإحالة اللازمة والعرض على الطبيب المختص لتحديد اللازم، وضم الحالة لقائمة الاحتياج للأجهزة التعويضية، وتحديد موعد الصرف المباشر أو أخذ المقاسات والذي يتم الإبلاغ به، عن طريق التواصل المباشر مع المنتفع تليفونيًا أو الإعلان عبر صفحة الفيسبوك الرسمية للهيئة.

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