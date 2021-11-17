وزيرة الهجرة ومحافظ الدقهلية يشاركان في ندوة ”توعية الشباب بمخاطر الهجرة غير...

السفيرة نبيلة مكرم: دول العالم تشيد بجهود مصر في التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية

السفيرة نبيلة مكرم تثمن جهود جهاز تنمية المشروعات والمجلس القومي للمرأة في تنفيذ مبادرة "مراكب النجاة"

محافظ الدقهلية: إطلاق موقع إلكتروني لشباب المحافظة للاستفادة من فرص التدريب والتأهيل ضمن "مراكب النجاة"

الدكتور أيمن مختار: علينا حماية أولادنا من تجار الهجرة غير الشرعية والحفاظ عليهم من المجهول

شاركت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، في ندوة "توعية الشباب المستهدفين والحد من الهجرة غير الشرعية" والتي تم تنظيمها بالتعاون بين وزارتي الهجرة والشباب والرياضة ومحافظة الدقهلية، وذلك في إطار زيارة وزيرة الهجرة لمحافظة الدقهلية، لاستكمال الخطوات التنفيذية للمبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وشهدت الندوة إذاعة الأغنية الرسمية للمبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" وعرض فيلم تسجيلي عن المبادرة والتي تستهدف التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، في قالب فني مميز.

من جانبها، توجهت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، بالشكر للدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، لتعاونه في تنفيذ المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" في الدقهلية، والتي تعد المحطة السادسة ضمن المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية، حيث تم العمل خلال الأسبوع الماضي على الترتيب لبدء تنفيذ فعاليات المبادرة، ومن بينها الاستعداد لبرامج التوعية وكذلك بدء تدريب وتأهيل شباب المحافظة.

أعربت وزيرة الهجرة عن سعادتها بتواجدها في محافظة الدقهلية، تلك المحافظة التي خرج منها شخصيات عظيمة أثرت حياة المصريين ومنهم فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي وكذلك الزملاء من الوزراء الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، والفريق كامل الوزير وزير النقل، مضيفة أن الدقهلية ستستمر في إنجاب مثل هذه الشخصيات البارزة، ولعل تواجدنا اليوم يمثل استكمالا للجهود المبذولة في سبيل تطوير قرى المحافظة من خلال مبادرة "حياة كريمة" وكذلك مبادرة "مراكب النجاة" التي تستهدف حماية شبابنا من المجهول والعمل على تدريبهم وتأهيلهم حتى يصبحوا مستعدين لمستقبل أفضل بانتظارهم.

وأضافت وزيرة الهجرة أن الجميع يعمل من أجل هدف واحد في الجمهورية الجديدة وهي الارتقاء بحياة مواطنينا على كافة المستويات، وأننا نستثمر هذا التعاون مع جميع أجهزة الدولة في تنفيذ مبادرة "مراكب النجاة"، وكان لهذا التعاون الفضل في أن تتصدى مصر لهذه الظاهرة، وتعد المبادرة استكمال لجهود الدولة في هذا الملف.

وأوضحت أن وزارة الهجرة تعمل على تنفيذ المبادرة بالتوعية وتوفير فرص آمنة بديلة للشباب، بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية ومن بين هذه الجهات وزارة التجارة والصناعة ممثلة في جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظات المختلفة، وكذلك التعاون مع المجلس القومي للمرأة، من خلال حملات طرق الأبواب التي تساهم في عمليات التوعية المستمرة بمخاطر ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وبفضل جهود الرائدات الريفيات استطعنا ان نصل لمختلف الشرائح المستهدفة بالمبادرة.

وتابعت أن العالم يشيد بنجاح الدولة المصرية في التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية، وانعكس ذلك من خلال تقدير الدول المشاركة بمؤتمر باريس الأخير في ظل مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالمؤتمر، والجميع يلحظ دور مصر المحوري في التصدي لهذه الظاهرة، ما يجعلنا أكثر إقداما لبذل مزيد من الجهد لحماية شبابنا من خطر الهجرة غير الشرعية.

وأشارت وزيرة الهجرة إلى أهمية الاستفادة من المركز المصري الألماني لعمل تدريبات في المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية، والذي عمل منذ بداية الأسبوع لتدريب الشباب على عدد من المجالات المختلفة لتأهيلهم لسوق العمل، طبقا لاحتياجات الأسواق الأجنبية بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، بجانب تنظيم القافلة الطبية "نور الحياة" لصالح القرى المصدرة للهجرة غير الشرعية من منطلق بناء الإنسان صحيا، معربة عن شكرها لمؤسسة "حياة كريمة" على ما يتم بذله من جهود للارتقاء بمستوى الحياة المعيشية لملايين المصريين في جميع قرى الريف المصري.

من جانبه، رحب الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، بمناسبة انعقاد فاعليات مبادرة "مراكب النجاة" في محافظة الدقهلية لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتوفير البدائل الآمنة، تلك المبادرة التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ليتم تنفيذها بالمحافظات المصرية برعاية ودعم ومساندة وزارة الهجرة ليعلن فخامة الرئيس لكل المصريين بهذه المبادرة أن "ولادنا غاليين علينا".

وأضاف أن محافظة الدقهلية كانت في مقدمة المحافظات التي حرصت على التفاعل الفوري مع هذه المبادرة بالتعاون والتنسيق مع فريق العمل المسئول بوزارة الهجرة، حيث تم عقد عدة لقاءات مع الجهات والأجهزة المعنية بالمحافظة لتنفيذ حزمة من الإجراءات التي تستهدف نجاح المبادرة بالمحافظة، حيث تم على مدار الأيام الماضية عقد لقاءات مع الشباب للتوجيه والإرشاد المهني وتعريفهم بمهارات البحث عن العمل وكذا المهارات الشخصية في بيئة العمل وكيف تبدأ مشروعك المتناهي الصغر.

وتابع المحافظ: "لقد تم إطلاق موقع إلكتروني لتسجيل استمارة للراغبين من الشباب في التدريب وحضور الجلسات العمل، ويأتي ذلك كله في إطار توفير البدائل الآمنة للهجرة غير الشرعية تنفيذا لمبادرة فخامة السيد رئيس الجمهورية، حيث تقدم المبادرة التوعية والتدريب والتأهيل للشباب حتى يصبحوا مستعدين لسوق العمل الداخلي والخارجي، هذا بالإضافة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب"، مثمنا حرص وزارة الهجرة على علاج أسباب الهجرة غير الشرعية و توفير البدائل الآمنة بالتعاون بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني بالدقهلية.

وقدم المحافظ الشكر والتقدير والعرفان لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على تلك المبادرة الإنسانية التي تؤكد حرص فخامته على أبنائنا من الشباب فالأبناء هم أغلى ما لدينا، ومسئوليتنا حماية أولادنا في كل مكان، ويجب علينا حماية أولادنا من تجار الهجرة غير الشرعية والحفاظ عليهم من المجهول.

كما وجه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الشكر والتقدير للسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج على مواصلتها الدعم والمساندة لمبادرة مراكب النجاة والتي تمد يدها لكل الشباب المصري الراغب في الهجرة، وتابع: "أقول لأبنائنا من الشباب نريد منكم العمل وبذل الجهود لتنمية مهاراتكم لتجدوا فرصة أفضل، بديلا عن الهجرة غير الشرعية التي تعرض حياتكم للخطر ولتحقيق الحياة الكريمة لكم ولأسركم".

وفي نهاية الندوة، تبادل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة الدروع التذكارية تكريمًا لجهود كل منهما.