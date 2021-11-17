فى ضوء تحقيق برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر نجاحات كبيرة بمحافظتي سوهاج وقنا و اختياره كأفضل الممارسات التي تحقق أهداف التنمية المستدامة 2030 التابعة لإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة .

وفى اطار تأكيد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر هو برنامج تنموى يهدف بالدرجة الأولى إلى دفع عجلة التنمية بمحافظتى قنا وسوهاج كنموذج تنموى يمكن تعميمه بباقى محافظات الصعيد خاصة و أن البرنامج يركز على ٣ مكونات هى دعم القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية من خلال تنمية التكتلات الإقتصادية ذات الميزة التنافسية وتطوير وترفيق وتحديث الإدارة فى المناطق الصناعية وتحسين بيئة ومناخ الأعمال للمستثمرين ، فيما يعمل المكون الثاني على الارتقاء بمستوى البنية الأساسية وتطوير الإدارة المحلية و التخطيط المحلي وتنمية الموارد المحلية وتحسين الخدمات وتنفيذ خطط للصيانة والتشغيل وتطوير نظم المتابعة ويركز المحور الثالث على بناء القدرات والتطوير المؤسسى والبنية المعلوماتية و دعم النظم الجغرافية

وفى هذا الصدد تابعت وزارة التنمية المحلية اجتماع اللواء أشرف الداودي محافظ قنا وستيفان كوبرل، مدير الاستراتيجيات والعمليات بالبنك الدولي، بأعضاء التكتلات الاقتصادية التى سيتم تطويرها ضمن المرحلة الأولى من محور تطوير التكتلات الاقتصادية لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتى قنا وسوهاج ، وذلك بحضور مارينا ويس، المدير القُطري لمصر واليمن وجيبوتي ، وبوباكارسيد باري، وممثل جيبوتي المقيم، وجانيت آلمان ، مدير أول العمليات والدكتور شريف حمدي، مدير أول العمليات، وحنزادا عبودوه، مساعد تنفيذي أول، وحازم عمر نائب محافظ قنا، والدكتور هشام الهلباوى مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ومحمد ندا أخصائي التنمية الحضرية بالبنك الدولي، وسلمی رستم مستشار تطوير القطاع الخاص والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بمحافظة قنا .

اشاد أعضاء التكتلات الاقتصادية بالدعم الذي قدمه برنامج التنمية المحلية للتكتلات الاقتصادية بمحافظتي قنا وسوهاج فى مجالات الصناعات اليدوية والحرفية والاثاث والعسل الاسود والنباتات العطرية، وذلك في إطار خطة متكاملة لتطوير هذه التكتلات إنتاجيا وتسويقيا وإداريا، بالإضافة إلى تطوير التصنيع وفقا للأساليب والمعدات الحديثة التى تسهم فى توفر الوقت والجهد والتكلفة وتعطى جودة أفضل للمنتج.

وأوضح محافظ قنا أن البرنامج يقدم الدعم للتكتلات الاقتصادية بالمحافظة من خلال العمل على مرحلتين، المرحلة الأولى تشمل تطوير تكتل الفركة بمدينة نقادة، وتكتل العسل الأسود بمدينتي نجع حمادى وفرشوط، بينما تشمل المرحلة الثانية تطوير تكتل المحاصيل الزراعية كالطماطم والشمر بمركزي قنا وقفط، بجانب تكتل الفخار فى مدن قنا، وقوص، ونقادة ، مما يوفر فرص عمل حقيقية للشباب، ويعمل على تحسين مستوى الدخل للمواطنين العاملين بتلك الصناعات، وهو ما ساهم فى تصنيف البرنامج علي منصة الأمم المتحدة كأفضل برنامج تنموي عالمي في مكافحة الفقر وتحقيق اهداف التنمية المستدامة .

كما أبدي مدير الاستراتيجيات والعمليات بالبنك الدولي إعجابه الشديد بإحياء الحرف التراثية من خلال التكتلات الصناعية لإظهار جمالها وقيمتها والتأكيد على الهوية الوطنية وتأثيرها المباشر على تحسين مستوى الدخول والأحوال المعيشية للمواطنين المشتغلين بتلك المشروعات، مؤكدا علي أن البرنامج نجح في تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع وأثرت بالإيجاب في حياة المواطنين، مشيرا إلي أن البرنامج يقوم بتدريب العاملين بتلك الصناعات علي الآلات والمعدات الحديثة والأساليب المطورة لزيادة القدرة الإنتاجية لتلك التكتلات والتعرف على آخر ما وصل إليه مجال تصنيع وبيع الحرف التراثية.