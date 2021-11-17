ممثل جهاز تنمية المشروعات بالدقهلية: الجهاز ضخ ٤ مليار جنيه وفرت 157...

مقررة "قومي للمرأة" بالمحافظة: حريصون على دعم الأسر والسيدات لتوفير حياة كريمة ومصادر للعيش الكريم

"الهجرة" تستعرض 6 نماذج ناجحة لمشروعات شبابية بالدقهلية ضمن جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية

خلال مشاركة السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، في ندوة "توعية الشباب المستهدفين والحد من الهجرة غير الشرعية"، التي تم تنظيمها بالتعاون بين وزارتي الهجرة والشباب والرياضة ومحافظة الدقهلية في إطار زيارة وزيرة الهجرة للمحافظة لاستكمال الخطوات التنفيذية للمبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، استعرض الدكتور أيمن موسى، ممثل جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة الدقهلية خلال الندوة، عددا من المشروعات التي نجح الجهاز في دعم الشباب بإطلاقها، مؤكدا الحرص على التعاون لتوفير البدائل الآمنة للهجرة غير الشرعية ودعم سبل التنمية المستدامة.

وتابع موسى أن الجهاز ضخ ٤ مليار جنيه وفرت 157 ألف فرصة عمل للشباب، بمحافظة الدقهلية، منوها إلى توقيع بروتوكول مع محافظة الدقهلية بقيمة 50 مليون جنيه، لمواجهة الهجرة غير الشرعية وتوفير البدائل الآمنة وتقديم الاستشارات للشباب.

وأضاف موسى أن الجهاز يساهم في مبادرة حياة كريمة، كما يتيح للمتقدمين الاستشارات المختلفة وإنهاء الأوراق المطلوبة والحصول على خدمات استصدار التراخيص والسجل التجاري والبطاقة الضريبية، وتقديم الخدمات غير المالية للمشروعات، مؤكدا أن الجهاز يقدم خدمات التدريب وريادة الأعمال ونشر ثقافة ريادة الأعمال، إلى جانب تنفيذ برامج للتنمية المجتمعية والبشرية ومشروعات عامة كثيفة العمالة أسهمت بفاعلية في الارتقاء بمستويات المعيشة للمواطنين.

وفي سياق متصل، استعرضت الدكتورة أمينة شلبي، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالدقهلية، جهود المجلس في حملات طرق الأبواب، واستهداف ٣ ملايين سيدة بمحافظات البحيرة والفيوم والغربية، بجانب توعية شباب الجامعات، كما استعرضت جهود المجلس في سبيل التمكين الاقتصادي للمرأة، بالتنسيق بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والجمعيات الأهلية والتي تعد أحد أهم محاور تحقيق التنمية المستدامة.

وأكدت شلبي تقديم المزيد من الدعم الفني والدورات التدريبية للسيدات والفتيات لإكسابهن المهارات الضرورية للبدء في مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعاتهن القائمة مما يعمل على تمكينهن اقتصاديا، معربة عن تطلعها لمزيد من التعاون والتنسيق المشترك بين المجلس القومي للمرأة وجهاز تنمية المشروعات بما يساهم في وصول المرأة المصرية للمكانة التي تستحقها على المستويين الإقليمي والدولي، كما أهدت شلبي السفيرة نبيلة مكرم لوحة تذكارية من تصميم فتيات المحافظة ضمن تدريبات المجلس القومي للمرأة.

وأشارت شلبي إلى استهداف ٥ قرى بالدقهلية الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية ومنها: ميت الكرما، ميت زمر، بساط كريم الدين، بانوب التابعة لمركز نبروه، وعرضت عددا من النماذج الناجحة مثل "صابرة فوزي" من ذوي الهمم وحرصها على مشروعها الخاص بها، وغيرها من النماذج المضيئة بالمجتمع، بجانب لوحة صممتها "لبنى عبد الغني" مدربة ديكوباج للفتيات بالمحافظة.