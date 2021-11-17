الوزاء يشترط ألا يزيد سن المتبرع فى عمليات نقل وزرع الكلى عن...

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون زراعة الأعضاء البشرية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 93 لسنة 2011. ونص التعديل على ألا يزيد سن المتبرع عن 60 عاماً فى عملية نقل وزرع الكلى، و50 عاماً في العمليات الأخرى. يأتى هذا التعديل، فى ضوء ما تلاحظ للجهات الطبية المتخصصة من وجود العديد من حالات المتبرعين بالكلى التى يزيد سنها على خمسين عاماً، وتسمح حالتها الصحية بالتبرع دون أية موانع طبية، ولا يحول دون الموافقة عليها سوى نص اللائحة الحالي، حيث يتيح التعديل فرص العلاج لعدد أكبر من مرضي الفشل الكلوى، بما يسهم فى الحفاظ على حياتهم، وتقليل آلامهم وتخفيض عدد حالات الغسيل الكلوى، وفى ذات الوقت فرض الرقابة اللازمة والصارمة لمنع الإتجار بالأعضاء البشرية، والحفاظ على النفس البشرية من الإتجار بها.

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