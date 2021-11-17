/661777/لـجلسة-21-ديسمبر-تأجيل-محاكمة-المتهم-بقتل-زوجته-وتعذيبها-بدار-السلام

أجلت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الأربعاء، محاكمة المتهم بقتل زوجته في دار السلام، لجلسة 21 ديسمبر المقبل، صدر القرار برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حامد راشد ومحمد الشرقاوى وسالي الصعيدي الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر معتز مدحت ووليد عبد الجواد.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل تأجيل محاكمة المتهم بقتل زوجته وتعذيبها بدار السلام لـ21 ديسمبر المقبل

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا بوجود جثة داخل منزلها بدار السلام، وانتقل علي الفور قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وبالانتقال والفحص تم العثور على جثة زوجة مقتولة داخل شقتها وبمعاينة جثة المجني عليها «م. م» 27 سنة، وأتضح وجود آثار تعذيب في جسدها ، بجانب وجود آثار لاصق علي فمها وكيس مخده ملطخ بالدماء بجوار الجثة.

التحريات الأولية

وأشارت التحريات الأولية لرجال المباحث، أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها ويعمل سائق، وتم ضبطه واعترف بقيامه بقتل زوجته بعد تعذيبها، وأضافت التحقيقات أن المتهم قام بتعذيب زوجته بالضرب وتقييدها لشل حركاتها ووضع لاصق علي فمها لمنعها من الاستغاثة بالجيران وظل يعتدي بالضرب عليها حتى فارقت الحياة.

وفي سياق آخر شهدت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار مدبولي كساب، أولى جلسات محاكمة المتهم أحمد.ن، عاطل محبوس على ذمة القضية لاتهامه بهتك عرض فتاة بمدينة نصر لجلسة 14 ديسمبر المقبل، وتعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولي حلمي مدبولي كساب، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عمر محمد محمد أحمد سلامة وتامر محمد كامل رياض وهيثم محمود عبد الرحيم عبد المنعم الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة.

هتك عرض فتاة

والجدير بالذكر أن أمر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات إنه فى 26 سبتمبر الماضي بدائرة قسم مدينة نصر، بأنه هتك عرض المجنى عليها "تقى.ع" بان لامس جسدها واتيانه بفعل فاحش وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

المجنى عليها

وأكدت شهادة المجنى عليها وهى تعمل موظفة بشركة خاصة بإنه ا وحال استقلالها احدى الحافلات فوجئت بقيام المتهم بعمل فعل فاحش ملامسا به جسدها فاستغاثت بالمارة وتمكنوا من ضبطه، وكشفت شهادة معاون مباحث قسم شرطة اول مدينة نصر بان تحرياته السرية توصلت إلى صحة ارتكاب المتهم الواقعة وذلك على ما شهدت به المجنى عليها.