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تحدث وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، بشأن تقييم جودة التعليم المصري، مؤكدًا على أنه وفقًا للترتيب العالمي فقد وصل للمركز 39 على مستوى العالم.

دوت الخليج

وزير التعليم: مصر صعدت للمركز ٣٩ عالميا في جودة التعليم

وأشار الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن مصر صعدت إلى المركز 39 ضمن تصنيف USNews لأعلى ٧٨ دولة في جودة التعليم.

وفي هذا السياق، قال موقع USNews إن تصنيف أفضل الدول حول العالم لعام 2021 في مجال التعليم جاء بناءً على دراسة مسحية عالمية، اعتمدت على مدى قدرات وجودة نظم التعليم العام في الدول محل الدراسة.

وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى إشادة جامعة "هارفارد" بمستوى "بنك المعرفة المصري" وكذا تعامل مصر فى قطاع التعليم مع جائحة "كورونا".

وكان وزير التربية والتعليم، قد أشار فى منشور له موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، فقد أكد على مصر وفقًا لتصنيف ، قد وصل إلى مرتبة 39.

وقال وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، خلال حديثه على الفيس بوك:” لقد آثرت أن أشارككم هذا الرابط للتأكد من مرجعية المعلومة وللرد على التصنيفات المفبركة والمدسوسة التي يتداولها بعض رواد مواقع التواصل "بلا مرجعية"؛ للنيل من بلادنا الغالية والتشكيك في جهود تطوير وإصلاح تعليمنا المصري.

وخلال الساعات الماضية، تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ما جاء بشأن تراجع جودة التعليم فى مصر، وهو ما أثار جدلًا بين عدد من المتخصصين.

ونشير فى السطور التالية ما جاء بشأن جودة التعليم فى مصر، وتدرجة فى المراتب المتقدمة، ويمكن التأكد من خلال الضغط على الرابط التالي هنــــــا.