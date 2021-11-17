/661788/التضخم-بأمريكا-وإنجلترا-يرعب-العالم-ويشعل-أسعار-الذهب

حالة من الرعب أصابت المستثمرون حول العالم بسبب ارتفاع معدلات التضخم في كلا من أمريكا، وبريطانيا، وتزايد احتمالات انطلاق موجة صعود التضخم إلى مختلف أنحاء العالم.

دوت الخليج

التضخم بأمريكا وإنجلترا يرعب العالم ويشعل أسعار الذهب

وقد أدت حالة الرعب هذه إلى ارتفاع أسعار الذهب بالسوق الأوروبية اليوم بنسبة 0.6% إلى 1,861.39$ ، وهومعدل زيادة كبيرة ، بقوة دفع الخوف من تزايد معدلات التضخم العالمية.

وبذلك تواصل أسعار الذهب اليوم الصعود القوي في محاولات للوصول إلى مستويات أعلى من 1860.00.

هذا وكانت مستويات الافتتاح لتداولات الذهب اليوم باتلسوق الأوروبيةعند 1,849.89$ ، أدنى مستوي انخفضت له كان 1,849.56$.

وتذهب التوقعات إلى احتمالات استمرار الصعود بقوة إلى مستويات حتى تصل أسعار الذهب اليوم إلى مستويات 1,900$.

ويدعم صعود الذهب بقوة لجوء المستثمرين غلى الذهب ،المعدن النفيس ، كاستثمار آمن في ظل تصاعد المخاوف من موجات تضخم عالمية وفقدان العملات قيمتها مع احتمالات قوية بتراجع الدولار الأمريكي.

وسجلت معدلات التضخم في الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة معدلات سريعة في أكتوبر الفائت، وبلغت اليوم أعلى وتيرة منذ عام 2011.

وتابعت أسعار الذهب في مصر اليوم الموقف العالمي وصعدت محليا بمقدار 2 جنيه للجرام الواحد:-

أسعار الذهب اليوم بمصر

أسعار الذهب للجرام عيار 18 = 695 جنيهًا.

أسعار الذهب للجرام عيار 21 = 811 جنيهًا.

أسعار الذهب للجرام عيار 24 = 927 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب.

سعر الجنيه الذهب اليوم = 6488 جنيها.