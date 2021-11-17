إنفوجراف.. حكم تزوير شهادات تلقى لقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - والإنفوجراف التالى يوضح رأى دار الإفتاء المصرية فى تزوير الشهادات المُثْبِتة لَتلقِّى لقاح فيروس كورونا. واستشهدت دار الإفتاء فى فتواها بالحديث المُتفق عليه عن ابن مسعود رضى الله عنه، عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال: "عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدى إلى البر، وإن البر يهدى إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يُكتَب عند الله صديقًا، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدى إلى الفجور، وإن الفجور يهدى إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابًا".

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