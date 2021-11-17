المجتمعات العمرانية: تنفيذ 671 ألف وحدة سكنية من يوليو 2020 حتى يونيو 2021

جدة - نرمين السيد - استعرض المهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، إنجازات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من أول يوليو 2020 حتى 30 يونيو 2021، وذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم، لمناقشة حساب ختامى الهيئة عن السنة المالية 2020/2021.





وقال نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إن ما تم تنفيذه فى خطة العام المالى 2020/2021، بواقع 108 مليارات جنيه، موضحا أنه بالنسبة لمشروعات الإسكان الاجتماعى، تم نهو تنفيذ 671 ألف وحدة سكنية، وجارى استكمال 93 ألف و576 وحدة سكنية، والبدء فى تنفيذ عدد 18 ألف و624 وحدة سكنية فى بعض المدن.

وتابع: بالنسبة لمشروعات الإسكان المتوسط دار مصر - جنة، تم نهو تنفيذ عدد 18 ألف و864 وحدة سكنية واستكمال تنفيذ عدد 29 ألف و384 وحدة، وبالنسبة لمشروعات سكن مصر، تم تنفيذ 29 ألف و160 وحدة سكنية وجارى تنفيذ عدد 32 ألف و488 وحدة سكنية، والبدء فى تنفيذ عدد 1272 وحدة سكنية.

وبالنسبة لمشروعات البنية الأساسية، أوضح أنه بالنسبة لمياه الشرب، تم نهو تنفيذ المرحلة الأولى من محطة التحلية سلام مصر وجارى أعمال الربط وتجارب التشغيل لمحطة التحلية، وجارى تنفيذ وتوسعة 9 محطات تنقية مياه بتصرف 2.215 مليون م3/يوم، بخلاف أعمال الإحلال والتجديد لبعض محطات رفع مياه الشرب بالمدن الجديدة، وبالنسبة للشبكات، تم مد شبكات مياه بطول نحو 1000 كم.ط.

وأشار إلى أنه بالنسبة للصرف الصحى، جارى تنفيذ وتوسعة وإضافة وحدات المعالجة الثلاثية لعدد 13 محطات معالجة بسعة 550 ألف م3/يوم، بخلاف أعمال الإحلال والتجديد لبعض محطات رفع مياه الصرف الصحى بالمدن الجديدة، وتم مد شبكات صرف صحى بطول نحو 1000 كم .ط.