فيديوجراف- الشهيد محمد مبروك.. قصة بطل صان الوطن واغتاله الإرهاب

جدة - نرمين السيد - استشهد المقدم محمد مبروك، شهيد الأمن الوطنى، فى 17 نوفمبر 2013، على يد جماعة الإخوان الإرهابية، وذلك بعد أن وجه لهم عدة ضربات أمنية ناجحة أسفرت عن ضبط عدد كبير من قيادات الجماعة المتهمة بخيانة الوطن.





فى الفيديوجراف التالى يرصد "دوت الخليج" قصة البطل الذى صان الوطن واغتاله الإرهاب، فى ذكرى استشهاده. كان المقدم محمد مبروك، الشاهد الرئيس فى قضية الخيانة الكبرى للجماعة الإرهابية، حيث أدلى بأقواله أمام نيابة أمن الدولة فى قضية التخابر الشهيرة، وأشرف على تحريات هروب مرسى وأتباعه من سجن وادى النطرون، كما أجرى تحريات دقيقة عن أحداث مكتب الإرشاد فى المقطم، رأت الجماعة أن التخلص منه ضرورة فى ظل الضربات الأمنية التى حققها.

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