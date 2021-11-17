«التنظيم والإدارة»: إنشاء وحدة لتكافؤ الفرص ومركز تقييم جديد لذوى الإعاقة

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن الجهاز سينشىء تقسيما تنظيميا لتكافؤ الفرص وذلك فى إطار قيام الجهاز بتعديل هيكله التنظيمى، بهدف التأكد من تحقيق مبادئ العدالة والمساواة بين جميع الموظفين وحصول الفئات التى خصها القانون على حقوقها كالمرأة وذوى الإعاقة





ولفت الشيخ إلى أن الجهاز يعمل حاليا على إنشاء مركز تقييم القدرات والمسابقات لذوى الإعاقة، مدعم بكل سبل الإتاحة المستجيبة لكل الإعاقات، ويستخدم فى عمليات التدريب والتقييم وتحديد الاحتياجات التدريبية لذوى الإعاقة، إلكترونيا.

جاء ذلك خلال كلمة رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فى فاعليات الجلسة الافتتاحية لورشة العمل التى ينظمها برنامج التطوير الذاتى، وهو المشروع المشترك بين المجلس القومى للمرأة، والمعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بحضور الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس، والدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذى للمعهد، جايسون تيلور مدير مكتب الديمقراطية والحوكمة بالوكالة والدكتورة سلوى طبالة استشارى أول الحوكمة بالوكالة، والدكتور خالد أمين استشارى أول الحوكمة الاقتصادية بمشروع الحوكمة الاقتصادية التابع للوكالة.

واقترح رئيس الجهاز التعاون مع المشروع فى تنفيذ ماجيستير مهنى يقدمه مركز الإدارة العامة التابع للجهاز، ويستفيد منه الموظفين والموظفات بالجهاز الإدارى للدولة.

وقال الشيخ إن الجهاز يزخر بالقيادات النسائية المتميزة، إذ تبلغ نسبة المناصب القيادية التى يشغلها ذكور 41.6%، بينما تبلغ نسبة المناصب القيادية التى تشغلها إناث 58.4%، شاملة الإدارات المركزية والإدارات العامة ومديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات، مشيرا إلى أن النسبة تزيد كثيرا فى الإدارات المركزية حيث تتولى النساء حوالى 55.6% من المناصب القيادية فى مستوى الإدارة المركزية، بينما ترتفع تلك النسبة لتصل إلى 81.1% فى الوظائف القيادية بمستوى الإدارة العامة.

وأضاف أن قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016، تضمن عدة مواد تحفظ حقوق المرأة العاملة ومنها، حظر التمييز بين الموظفيين بسبب الدين أو الجنس أو أى سبب آخر، كما يقدر أداء الموظفة الحاصلة على رعاية طفل بمرتبة كفء حكما أو ممتاز اذا كان تقريرها السابق بمرتبة ممتاز، ونص أيضا على أن يجوز ترقية الموظفة الحاصلة على إجازة رعاية طفل دون حاجة لعودتها للعمل، إلى جانب تخفيض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظفة التى ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين.

وأشار الدكتور صالح الشيخ إلى أن القانون تضمن تخفيض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظفة الحامل اعتبارا من الشهر السادس للحمل، وأن تستحق الموظفة إجازة بدون اجر لرعاية طفلها عامين على الأكثر فى المرة الواحدة، كما تستحق الموظفة إجازة الوضع حتى وإن توفى مولودها، كما تمنح الزوجة إجازة بدون أجر بناء على طلبها لمرافقة الزوج اذا سافر للخارج، بالإضافة إلى أنه تستحق الموظفة أجازة وضع لمدة أربعة أشهر بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية.