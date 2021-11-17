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جدة - نرمين السيد - ووجه أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمواصلة مجهودات تحقيق الانضباط وإزالة أوجه التعديات على الأراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية، وفى ذلك الإطار قام حى الوراق بإزالة تعديات على كورنيش النيل عبارة عن جمالون مقام بالمخالفة.
كما قام مركز ومدينة منشأة القناطر بإزالة 13 حالة تعد على حرم السكة الحديد بمساحة 3524 م، وجارى استكمال المجهودات وإزالة جميع التعديات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إزالة 14 حالة تعد على حرم السكة الحديد وكورنيش النيل بمنشأة القناطر والوراق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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