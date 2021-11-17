إزالة 14 حالة تعد على حرم السكة الحديد وكورنيش النيل بمنشأة القناطر والوراق



جدة - نرمين السيد - ووجه أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمواصلة مجهودات تحقيق الانضباط وإزالة أوجه التعديات على الأراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية، وفى ذلك الإطار قام حى الوراق بإزالة تعديات على كورنيش النيل عبارة عن جمالون مقام بالمخالفة.

كما قام مركز ومدينة منشأة القناطر بإزالة 13 حالة تعد على حرم السكة الحديد بمساحة 3524 م، وجارى استكمال المجهودات وإزالة جميع التعديات.