من جانبه، أعرب بوريسينكو عن تقديره لجهود "لودميلا سلامة" وجميع المواطنين الروس فى مصر ومساهماتهم الكبيرة فى نشر الثقافة الروسية، مؤكدًا أن العلاقات المصرية الروسية تمر بمرحلة طيبة فى اجواء من التعاون المشترك، إذ بدأ تفعيل تنفيذ عدة مشروعات كبرى فى مصر مع تبادل الزيارات الرسمية وأخرها وزير الخارجية المصرى.
وأشادت لودميلا سلامة بالجهود الطيبة لابناء الجالية الروسية فى المدن المصرية المختلفة وحرصهم على الارتباط بالوطن الأم وتنظيم الانشطة والاحتفالات القومية المختلفة، وتشكيل الفرق الفنية واتحاد للشباب للمساهمة فى تقديم صورة مشرفة للثقافة الروسية.
وصرح مراد جاتين أن البيوت الروسية فى القاهرة والإسكندرية مفتوحة للجالية الروسية لتقديم الأنشطة المتنوعة لتكون جسرًا للتواصل بين الشعبين والثقافتين، مشيرًا الى اعتزازه بالجهود الكبيرة التى تُبذل من المجلس التنسيقى للمغتربين الروس برئاسة لودميلا سلامة، إذ أكد وجود خطة عمل مع المجلس خلال عام 2022.
وأشار جاد إلى أن جمعية الخريجين تحرص على حضور لقاءات المجلس التنسيقى للمغتربين الروس لمناقشة أفكار التعاون المشترك والتنسيق وأنشطة العام المقبل، إذ سبق ونظمنا معًا احتفالية فنية لأيام الثقافة الروسية بقلب القاهرة فى شارع المعز، كما يتم الترتيب حاليًا لزيارة مشتركة بين الجمعية والمجلس لزيارة مستشفى 57357 لإعطاء الفرصة للأطفال الروس لتقديم الهدايا والدعم للاطفال.
وأوضح حرصه على مد جسور التواصل بين الجالية الروسية والإعلام من خلال المشاركة فى البرامج المختلفة لإلقاء الضوء على الثقافة والتقاليد والعادات الروسية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السفير الروسى: علاقتنا بمصر طيبة.. وبدأنا تنفيذ عدة مشروعات كبرى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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