انت الان تتابع تفاصيل خبر عروض كازيون ماركت بالصور Kazyon Offer’s من اليوم الثلاثاء 16 نوفمبر حتى 22-11-2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أطلقت منذ قليل عروض كازيون ماركت اليوم الثلاثاء الموافق 16 نوفمبر 2021، لتسري حتى تاريخ الثاني والعشرون من نفس الشهر، بمناسبة عيد ميلاد Kazyon Market السابع، لذلك أهتم الماركت بنشر مجلة عروض مميزة، خاصة بهذه المناسبة السعيدة للهايبر، والذي إعتاد جميع عملاءه على الاستفادة من التخفيضات المعلنة بشكل أسبوعي، على أهم السلع والمنتجات الغذائية، وكذلك عروض المفروشات والشاشات والموبايلات، والعديد من الأجهزة الكهربائية المختلفة، وعليه فتجدر الإشارة إلى سريان كتالوج العروض في كافة أفروع الماركت طوال التاريخ الموضح أعلاه، أو حتى نفاذ الكمية.

عروض كازيون ماركت نوفمبر 2021

نستعرض معكم في هذه الفقرة أبرز السلع والمنتجات التي تتضمنها مجلة الخصومات المعلنة، ولكن أولاً تجدر الإشارة إلى أنه يمكنكم الاستفادة من العروض دون الحاجة إلى زيارة أحد الأفرع التابعة للماركت، وذلك بالشراء من خلال موقع كازيون الإليكتروني، وطلب أوردر أون لاين ليتم توصيله في أقرب وقت إلى منزلك، والآن نسرد أهم ماجاء في إعلان عروض كازيون أمس الثلاثاء، منها مايلي:

منتجات الزيت والسمن البلدي.

التونه المعلبه وصلصة الطماطم.

منتجات الألبان بمختلف أنواعها.

المنتجات الخاصة بالنظافة المنزلية.

العديد من أنواع الشاي والقهوة.

عروض البلاك فرايدي Black Friday

يشهد شهر نوفمبر الجاري أحد أبرز مناسبات التخفيضات وعروض الخصم، وهي البلاك فرايدي Black Friday، أو الجمعة البيضاء كما يلقبه المصريين، وهو تقليد أنشئ في الولايات المتحدة الأمريكية، يتنافس فيه ملايين العلامات التجارية في إطلاق عروض تخفيضات على مختلف السلع والمنتجات والأجهزة الكهربائية واللوحية، ومن أبرز العروض المعلن عنها في مصر، عروض كارفور بلاك فراي داي، كما ومن المنتظر الإعلان عن عروض كازيون الخاصة بهذه المناسبة، والتي تكون في آخر جمعة من شهر نوفمبر الجاري.

مجلة عروض تخفيضات Kazyon

في هذه الفقرة نستعرض مجلة العروض الخاصة بكازيون ماركت، السارية من الثلاثاء 16 نوفمبر وحتى 22 القادم، وعليه يمكنك معرفة المزيد عن عروض كازيون ماركت، وأنظمة التقسيط المتاحة من خلال الاتصال على؛ 19609، أو زيارة موقع كازيون الرسمي، والآن يمكنك متابعة مجلة العروض، وهي كما يلي: