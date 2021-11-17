- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
/661793/بالصور-المؤتمر-الصحفي-لرابطة-الأندية-قبل-انطلاقة-الجولة-الرابعة-بالدوري
شهد اليوم الأربعاء انطلاق المؤتمر الصحفي لرباطة الاندية المصرية للمحترفين، لإستكمال بطولة الدوري الممتاز، وماء جاء في الثلاث جولات الماضية بالدوري.
وجاء المؤتمر الصحفي بقيادة النائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة، ورأس الحضور عماد متعب، وعامر حسين رئيس لجنة المسابقات، وبعض من أعضاء اللجنة.
وتناولت رابطة الأندية في المؤتمر الصحفي العديد من القضايا في بطولة الدوري، وعلى رأسهم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الجولة الماضية, وما جاء من تصريحات حكم المباراة بعد اللقاء، مع أحمد شوبير.
كما أكد الدولي المصري عماد متعب، على جهود الجهات الأمنية على تلبي طلبات الرابطة في بداية الدوري، بحضور ألفين من الجمهور في كل مباراة.
وزاد في الفترة القادمة سيكون في زيادة لعدد الجمهور مع زيادة الإلتزام من قبل الجمهور المصري، وعلى الجهات المعنية تراقب ذلك.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بالصور.. المؤتمر الصحفي لرابطة الأندية قبل انطلاقة الجولة الرابعة بالدوري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.