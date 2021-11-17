/661793/بالصور-المؤتمر-الصحفي-لرابطة-الأندية-قبل-انطلاقة-الجولة-الرابعة-بالدوري

شهد اليوم الأربعاء انطلاق المؤتمر الصحفي لرباطة الاندية المصرية للمحترفين، لإستكمال بطولة الدوري الممتاز، وماء جاء في الثلاث جولات الماضية بالدوري.

وجاء المؤتمر الصحفي بقيادة النائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة، ورأس الحضور عماد متعب، وعامر حسين رئيس لجنة المسابقات، وبعض من أعضاء اللجنة.

وتناولت رابطة الأندية في المؤتمر الصحفي العديد من القضايا في بطولة الدوري، وعلى رأسهم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الجولة الماضية, وما جاء من تصريحات حكم المباراة بعد اللقاء، مع أحمد شوبير.

كما أكد الدولي المصري عماد متعب، على جهود الجهات الأمنية على تلبي طلبات الرابطة في بداية الدوري، بحضور ألفين من الجمهور في كل مباراة.

وزاد في الفترة القادمة سيكون في زيادة لعدد الجمهور مع زيادة الإلتزام من قبل الجمهور المصري، وعلى الجهات المعنية تراقب ذلك.