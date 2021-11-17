/661794/بعد-أزمتها-مع-مصطفى-فهمي-لقاء-الخميسي-لفاتن-موسى-حقك-على-راسنا

حرصت الفنانة لقاء الخميس على دعم الإعلامية اللبنانية فاتن موسى زوجة الفنان مصطفى فهمي بعد نشوب عدد من المشادات بينهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إثر أزمة إنفصالهما.

تحيا مصريرصد دعم الفنانة لقاء الخميسي لفاتن موسى

وعلقت لقاء الخميس على منشور فاتن موسى، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، والذي جاء به اعترافات مصطفى فهمي أمام المحكمة بشأن سرقة متعلقات زوجته من شقة الزوجية، وقالت لقاء: «معلش ياحبيبتي حقك على راسنا».

هذا وقد أصدر مكتب محامية الإعلامية فاتن موسى، طليقة الفنان مصطفى فهمي، بيانًا يكشف تطورات الأزمة بينهما إلى تبادل الاتهامات، وتحرير المحاضر في قسم الشرطة، كما يوضح السر وراء انفصالهما.

فاتن موسى تتهم مصطفى فهمي بالإستلاء على متعلقاتها بشقة الزوجية

وكانت فجرت الإعلامية اللبنانية فاتن موسى تصريحات جديدة بشأن أزمتها مع زوجها الفنان المصري مصطفى فهمي، مشيرة إلى أنه قام بالإستلاء على جميع مستحقاتها ومتعلقاتها الشخصية بشقة الزوجية.

وكتبت فاتن موسى عبر موقع تبادل الصور والفيدويهات “انستجرام”: “أين متعلقاتي الشخصية ؟؟ أين جميع ملابسي الشتوية والصيفية؟ أين شنطي؟؟ أين مجوهراتي؟ أين أكسسوراتي ؟ أين اللاب توب الخاص بي؟؟؟ أين أحذيتي الشتوية والصيفية وجزمي ؟؟ كل دا خدت معي لبنان ألبسه في خطوبة أختي خلال ١٢ يوم فقط ؟؟”.

وتابعت: “أنا في شقة الزوجية الآن حسب الشرع، بعد تقديم محاميه إشهاد الطلاق على عنوان شقة الزوجية هذه الكائنة... عقار...، وذلك لحين استرجاع واسترداد كاقة متعلقاتي الشخصية وحقوقي الشرعية والقانونية، بما فيهم مهري الغير مقبوض بعد، وهو شقة بذات المستوى باسمي طبقاً لاتفاق مصطفى فهمي معي وبشهادة الشهود حال قيام الزوجية بداية الزواج، وتجهيزها بمنقولاتي الزوجية”.

ومن جانبه أكدت مصادر بأنه قام الثنائي بتحرير محاضر ضد بعضهم، بشأن سرقة متعلقات شقة الزوجية بالدقي، وبدأ في تبادل الإتهامات لبعضهم البعض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

انفصال مصطفى فهمي عن فاتن موسى

هذا وقد كشفت المحامية سناء لحظي ، في تصريحات لمجلة «الجرس» عن انفصال الفنان المصري مصطفى فهمي عن زوجته الاعلامية اللبنانية فاتن موسى بعد زواج دام ل 6 سنوات.

وقالت سناء لحظي إن الطلاق تم بهدوء تام بين الثنائي وأن الفنان مصطفى فهمي وطليقته فاتن موسى لا يرغبان في التحدث عن أسباب الطلاق وأن كل منهما يكن كامل الاحترام للآخر.