414.5 مليون جنيه مقترحات الخطة الاستثمارية الجديدة بشمال سيناء

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أن إجمالى اعتمادات الخطة الاستثمارية الجديدة للعام الجديد 2022/2023 بلغ 414.5 مليون جنيه، وذلك بخلاف الاعتمادات المركزية، مشيرا إلى توزيعها على مجالس المدن لإقامة المشروعات والمرافق الخدمية على مستوى المحافظة.





جاء ذلك خلال ترؤسه اليوم الأربعاء، اجتماعا لمناقشة مقترحات الخطة الاستثمارية للعام المالى الجديد بحضور هشام الخولى نائب المحافظ، أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، سعيد عرادة مساعد المحافظ لقطاع الشيخ زويد ورفح، ورؤساء مجالس المدن، ومديرى الإدارات المعنية.

وطالب المحافظ حسب بيان، رؤساء مجالس المدن بالتركيز على الأولويات والمشروعات ذات النفع العام أولا وفقا للاحتياجات، علاوة على تنفيذ المشروعات الخدمية فى مختلف القطاعات.

بدوره، أكد أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، أنه وفقا للاستراتيبجية الجديدة يتم توزيع اعتمادات الخطة الاستثمارية على أساس نصيب الفرد من الخدمات على مستوى المحافظة ووفقا لعدد سكان كل مركز، لافتا إلى تدعيم مجالس المدن ذات عدد السكان القليل من خطة الديوان العام، لإنجاز الأعمال والمشروعات الخدمية، لافتا إلى ضرورة وضع برنامج زمنى لكل مشروع، والإشراف الدقيق على جميع المراحل ومطابقة المواصفات الفنية ومتابعة التنفيذ أولا بأول.

وأوضح الغندور أنه يتم توزيع مبالغ واعتمادات الخطة الاستثمارية المقترحة على مستوى المحافظة، مشيرا إلى أن إجمالى المبالغ المقترحة لمشروعات الخطة على مستوى المحافظة للعام المالى الجديد بلغت 414.5 مليون جنيه بواقع "207 ملايين جنيه للديوان العام، 88.347 مليون جنيه لمركز ومدينة العريش، 46.223 مليون جنيه لمركز ومدينة بئر العبد، 33.12 مليون جنيه لمركز ومدينة الشيخ زويد، 26.91 مليون جنيه لمركز ومدينة رفح، 9.542 ملايين جنيه لمركز ومدينة الحسنة، و3.358 ملايين جنيه لمركز ومدينة نخل".