مصر والمغرب يؤكدان أهمية الارتقاء بمنظومة البحث العلمى فى البلدين

جدة - نرمين السيد - بحث الدكتور أشرف العزازى وكيل أول وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، مع الدكتور محمد خلفاوى الكاتب العام بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى بالمملكة المغربية، اليوم الأربعاء، أهمية الارتقاء بمنظومة التعليم العالى والبحث العلمى فى البلدين.





واستعرض الجانبان، خلال اللقاء، عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وبخاصة أوجه دعم التعاون بين وزارة التعليم العالى والبحث العلمى المصرية ونظيرتها المغربية من خلال التطوير والانفتاح على آفاق جديدة، سواء مايتعلق بالطلبة الراغبين فى الدراسة بكلا البلدين من خلال زيادة عدد مقاعد المنح المقدمة للطلاب الوافدين وتولية الاهتمام فيما يخص معادلة الشهادات الممنوحة من مصر أو المغرب، وإبرام اتفاقيات التبادل الثقافى فى التخصصات المختلفة.

وأكد العزازى أهمية الاهتمام بتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين من خلال تذليل جميع العقبات التى يمكن أن تواجه التعاون الثنائى المشترك بينهما.

وفيما يخص دور وزارة التعليم العالى من خلال إدارة الوافدين التى تقوم بتسهيل ولوج الطلاب للجامعات المصرية، أوضح أهمية الاتفاقيات الثنائية بين الجامعات المصرية والمغربية وتفعيل الاتفاقيات السابقة من خلال الوزارتين، وأيضًا تعزيز البحث العلمى المشترك والحرص على التواجد بالمؤتمرات التى تنظمها الوزارتان.

من جانبه، لفت الكاتب العام بوزارة التعليم العالى المغربية، إلى عمق علاقات الصداقة والمودة التى تربط البلدين الشقيقين، مؤكدًا الدور الريادى لجمهورية مصر العربية فى التعليم العالى سواء على المستوى المحلى والإقليمى والدولى ومدى قوة ومتانة العلاقات المصرية المغربية فى شتى النواحى التعليمية والثقافية منذ عقود.