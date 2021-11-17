تقديم 100 ألف خدمة طبية وجراحات متقدمة بمستشفى الحياة بورفؤاد فى 3 أشهر

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن أبرز حزم الخدمات الطبية المقدمة بمستشفى الحياة بورفؤاد، أحد المستشفيات التسع التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، والتى تعد أحد مستشفيات الرعاية الثانوية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بالمحافظة، والتى قدمت 100 ألف خدمة طبية خلال آخر 3 شهور.





وأوضح بيان الهيئة، أنه تم تقديم 75 ألف خدمة طبية ومعملية بمستشفى الحياة بورفؤاد، وذلك منذ بداية أغسطس حتى نهاية أكتوبر، فيما تم استقبال أكثر من 15 ألف حالة بالاستقبال والطوارئ بالمستشفى، فضلًا عن تقديم الخدمة الطبية لأكثر من 10 آلاف متردد على العيادات الخارجية، علاوة على جراحات العظام والمفاصل وجراحات الأنف والأذن واستئصال الأورام والجراحات العامة التى تم إجرائها بالمستشفى تحت مظلة التأمين الصحى الشامل خلال نفس الفترة.

واستكمل البيان: تبلغ الطاقة الاستيعابية لمستشفى الحياة بورفؤاد، 68 سريرا ما بين أسرة داخلى وعناية مركزة سواء للكبار أو للأطفال وكذلك الطوارئ والعمليات والإفاقة والإنعاش الرئوى، علاوة على أسرة الحضانات لخدمة حديثى الولادة والمبتسرين، كما تضم المستشفى 12 عيادة خارجية فى تخصصات (الجراحة، العلاج الطبيعى، الأنف والأذن والحنجرة، التخاطب والسمعيات، النفسية والعصبية، الباطنة، النساء والتوليد، الأطفال، الأسنان، العظام).

ولفت البيان، من أبرز وأدق الخدمات المقدمة بمستشفى الحياة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد، هى خدمات مرضى الغسيل الكلوى والذين يتخطى عددهم بالمستشفى 150 مريضا إضافة إلى مرضى الطوارئ للغسيل الكلوى، فيما تضم وحدة الغسيل الكلوى فى المستشفى، 27 ماكينة غسيل كلوى، وتعمل على مدار 24 ساعة بواقع 4 نوبتجيات للعمل على مدار الساعة، لخدمة منتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظة.

ومن جانبه، أشار الدكتور أحمد السبكى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، أن مستشفى الحياة بورفؤاد تضم وحدة السمعيات وعيادة لطب التخاطب، وهو الأمر الذى استدعى إقامة مركزًا لزراعة القوقعة داخل هذه المستشفى بالتحديد، فزراعة القوقعة هى عملية جراحية تضمن زراعة جهاز طبى إلكترونى يحفز العصب السمعى بشكل مباشر، وبعد هذه العملية يحتاج الطفل إلى الرعاية التأهيلية، حتى يتمكن من ترجمة الأصوات الجديدة إضافة إلى تطوير مهارات التواصل مع البيئة المحيطة واللغة المنطوقة.

وأكد أن وحدة السمع والكلام بمستشفى الحياة بورفؤاد تعد أول وحدة للسمعيات والتخاطب فى مدن القناة، لخدمة أهالينا من منتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل، بمحافظة بورسعيد، وكافة منتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل من محافظات القناة، حيث تضم وحدة للسمعيات أحدث الأجهزة الطبية كما يتم استخدام أحدث التقنيات والبروتوكولات العلاجية المحدثة تحت مظلة التأمين الصحى الشامل، وذلك إضافة إلى عيادة طب التخاطب بالمستشفى التى تعالج حالات صعوبات التعلم والتأخر اللغوى، حالات التوحد، حالات التلعثم، وإبدال وتشوه الكلمات.

وأشار الدكتور أحمد السبكى، أن رؤية الهيئة العامة للرعاية الصحية ترتكز على الاطلاع بشكل مستمر على أحدث ما توصل إليه الطب فى العالم، ويدعم مواكبة أحدث الممارسات الطبية فى مجال التشخيص والعلاج، بما ينعكس بالإيجاب على مستوى الخدمة الطبية المقدمة لمنتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، وذلك بهدف تقديم خدمات صحية شاملة ذات جودة عالية وتواكب المعايير العالمية بكافة منشآت هيئة الرعاية الصحية بكافة المحافظات.

يشار إلى أن وحدة السمعيات وكشف ضعف السمع المبكر عند حديثى الولادة، بمستشفى الحياة "بورفؤاد" ببورسعيد، تعمل بأحدث الأجهزة الطبية، منها جهاز الانبعاث الصوتى، والذى يقيس السمع عند حديثى الولادة وعند الكبار عن طريق قياس استجابة قوقعة الأذن للأصوات، وأيضًا جهاز قياس ضغط الأذن الوسطى والذى يقوم بقياس رد فعل عضلة الأذن مع الصوت، وتحديد وظائف الأذن الوسطى، وقياس السمع بالنغمات، كما يتوفر بالوحدة أيضًا جهاز قياس السمع بالنغمات، والذى يقيس السمع مع تفسير الكلام، وقياس درجة السمع عند الأطفال أقل من 4 سنوات مع تفسير الكلام.