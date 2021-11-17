عاجل- السيسى يوجه بالتوسع فى مشروع مستقبل مصر

جدة - نرمين السيد - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الأربعاء مع الفريق محمد عباس حلمى قائد القوات الجوية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، والمقدم طيار بهاء الدين الغنام مدير مشروع "مستقبل مصر".





وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة تطورات الموقف التنفيذى للمشروع القومى "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعى، ضمن نطاق المشروع العملاق "الدلتا الجديدة" لاستصلاح إجمالى مساحة 2.2 مليون فدان.



واطلع الرئيس فى هذا الإطار على الموقف التنفيذى لمشروع "مستقبل مصر" بكافة مكوناته، خاصةً ما يتعلق بمسارات وصول المقنن المائى من مياه الرى، إلى جانب محطة تحلية المياه الخاصة بالمشروع، بالإضافة إلى منظومة الميكنة الزراعية والتصنيع الزراعى، فضلاً عن خطط التطوير المستقبلية للمشروع والذى يتم بالتكامل والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالدولة.

ووجه الرئيس بتوسيع نشاط مشروع "مستقبل مصر" بحيث يتم تنفيذه فى إطار شامل ومتكامل الأركان، لتحقيق الاستغلال الأمثل لأصول الدولة وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتوفرة، خاصةً الأراضى الزراعية والمياه، بحيث يكون المشروع بمثابة قاطرة للتطور الزراعى فى الدولة، من خلال تبنى مفهوم الكيانات الزراعية العملاقة التى تتمتع بالقدرة على إحداث نقلة نوعية فى قطاع الزراعة الحديثة وتحقيق الأمن الغذائى، بالإضافة إلى الاعتماد على أحدث التكنولوجيا العالمية فى الرى والزراعة.

كما وجه الرئيس بتركيز مشروع "مستقبل مصر" على زراعة السلع الاستراتيجية اللازمة لتقليل فجوة الاستيراد، فضلاً عن الاستفادة من المشروع بإدراج مختلف الأنشطة الإنتاجية ذات الصلة بالنشاط الزراعى، لتحقيق قيمة مضافة لانتاجية المشروع، وكذلك إنشاء مجمع تصنيع زراعى متكامل لتحقيق الاكتفاء الذاتى من متطلبات الإنتاج، إلى جانب منظومة المعامل والصوامع والمبردات المطلوبة لعمل هذا المشروع العملاق.