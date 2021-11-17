الرئيس السيسى يصدر قرارا جمهوريا باستضافة فرع لجامعة رايرسون الكندية داخل مصر

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 552 لسنة 2021 بشأن الموافقة على قيام مؤسسة الجامعات الكندية فى مصر باستضافة فرع لجامعة رايرسون داخل جمهورية مصر العربية.
ويهدف الفرع إلي الإسهام في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي داخل جمهورية مصر العربية، والعمل على تعزيز الصلات بين هذه المنظومة ومثيلاتها في دولة كندا، وتوفير فرص التعليم العالي العالمية داخل الدولة، مع الحفاظ على الهوية الوطنية للطلاب المصريين به.
ويتكون الفرع من عدد من الكليات.
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