رئيس رابطة الأندية: قرار عودة الجماهير جاء بمجهود كافة مؤسسات الدولة

أكد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية أن قرار عودة الجماهير جاء بعد مجهود كبير من كافة مؤسسات الدولة، مشددا أن الجماهير هي القيمة الحقيقية لكرة القدم.

دياب على هامش مؤتمر صحفى منعقد الأن لرابطة الأندية، أشاد بشركة تذكرتي برئاسة منتصر النبراوي المسئولة عن توزيع التذاكر وكذلك شركه افريقيا المسئولة عن أمن الملاعب.

واضاف احمد دياب ان شركة المتحدة نجحت في تطوير آليات بث بطولة الدوري العام بمساعدة اتحاد الاذاعه والتليفزيون وغيرها من الهيئات.

ووجه دياب الشكر لسيف الوزيري رئيس شركه بريزنتيشن بعد وضع جدول مالي لدفع مستحقات الأندية بالتنسيق مع رابطة الأندية.

واكد دياب ان من مكتسبات دوري الموسم الحالي هو انتظام المسابقة وهو ما تجلي فى لعب مباراة القمة في موعدها.

ويكشف مسئولو رابطة الأندية المحترفة عن بعض المستجدات الأخرى الخاصة بالرابطة لتطوير بطولة الدوري الممتاز والتي يتم العمل عليها منذ فترة ،من أجل الوصول إلى منتج يليق بالكرة المصرية وينال استحسان الجميع