هاني النبراوي يتحدث لـ«دوت الخليج» عن قصة النجاح المبهرة في قمة المناخ بجلاسكو.. ويؤكد: نتطلع إلى مزيد من التعاون مع الجهات الوطنية والدولية المعنية بتغير المناخ

/661808/هاني-النبراوي-يتحدث-لـتحيا-مصر-عن-قصة-النجاح-المبهرة-في-قمة-المناخ-بجلاسكو-ويؤكد-نتطلع-إلى-مزيد-من-التعاون-مع-الجهات-الوطنية-والدولية-المعنية-بتغير-المناخ

لأيام اتجهت أنظار العالم إلى قمة «غلاسكو» للتغير المناخي، والتى جاءت انطلاقًا من رغبة دول العالم فى التعامل مع آثار التغير المناخي والانبعاثات الناجمة عنه، والحد من تفاقم مفاعيل تغيرات المناخ الكارثية على كوكب الأرض وسكانه، وهو ما استدعى تجهيز الدول ومنهم مصر للمشاركة فى تقديم آراء واقتراحات بشأن الموضوع.

هاني النبراوي هو مهندس مصري درس في كلية الهندسة قسم عمارة بجامعة مصر الدولية وتخرج منها في عام 2005 وهو عضو بنقابة المهندسين المصرية بالإضافة إلى حصوله على عدة دورات تدريبية في الإدارة والتسويق داخل وخارج مصر، وكان قد وقع عليه الاختيار عن طريق الاتحاد الدنماركي ضمن 12 شخصية أخرى في مجالات مختلفة لعرض صورته في معرض متحرك في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن.

دوت الخليج

هاني النبراوي: المشاركة المصرية رفيعة المستوى في cop26 ستسهم فى تعزيز الجهود الوطنية لمكافحة تغير المناخ

ولمعرفة دور الجناح المصري فى معرض «غلاسكو»، وتفاصيل قصص النجاح التى تم عرضها، حاور «دوت الخليج» المهندس هاني طارق النبراوي، المدير التنفيذي للميكانيكون العرب.

وقال المهندس هاني طارق النبراوي في تصريحات له، إنه في مجال حماية البيئة، قامت الميكانيكيون العرب بتوفير دراجات بالمجان للعاملين لاستخدامها في رحلة العمل والأنشطة الحياتية، فضلا عن تحويل معظم سياراتها إلى غاز طبيعي بالإضافة إلى إجراءات لترشيد الطاقة.

هاني النبراوي: مبادرة توفير الدراجات للعاملين لاقت إعجابا من وفود أجنبية

ولفت المهندس هاني النبراوي، لـ «دوت الخليج»، إلى أن مبادرة توفير الدراجات للعاملين لاقت إعجابا من وفود أجنبية زارت مصنع الشركة مؤخراً، مثل وفد اتحاد الصناعات الدنماركي، وحازت تقدير اتحاد الصناعات المصري، نظرا لمساهمة الدارجات في تقليل الاعتماد على وسائل النقل التقليدية ودورها في حماية البيئة، فضلا عن الجوانب الصحية لتقوية عضلات الجسم والتخلص من الطاقة السلبية ومنح العاملين طاقة إيجابية أثناء إقبالهم على العمل أو العودة للمنزل بواسطة الدراجات.

وتابع هاني النبراوي:” أن شركة الميكانيكون العرب تمطح في تطوير مبادرة منح الدراجات للعاملين، وستدعو المصانع والشركات في مدينة بدر الصناعية لتنفيذها ودعمها بالخبرة في هذا المجال لمتد إلى المدينة الصناعية بالكامل.

وتابع المهندس هاني النبراوي قائلا:” إنه يجري حاليا تحويل معظم سيارات شركته من العمل بالسولار والبنزين إلى العمل بالغاز الطبيعي، للمساهمة في تقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن حرق الوقود التقليدي.

وكشف النبراوي عن خطط لترشيد الطاقة والاعتماد على الطاقة الشمسية في جزء من تشغيل ماكينات المصنع، تماشيا مع اتجاه الدولة المصرية وخططها للاعتماد على الطاقة المتجددة.

وبخلاف أنشطة حماية البيئة قال "النبراوي" إن شركته تركز اهتمامها على تحقيق البند الثامن من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ورؤية مصر 2030 الخاصة بتوفير بيئة عمل لائقة وتعزيز السلامة والصحة المهنية للعاملين.

وأوضح النبراوي أنه تم تنفيذ عدة أنشطة وإجراءات داخل مصنعه لتعزيز التواصل معهم وتلقى اقتراحاتهم وشكواهم في هذا المجال، وتنفيذ الممكن منها، وهو ما نتج عنه إقامة منطقة مخصصة لتناول وجبة الغداء أثناء فترة الراحة، وزيادة عدد المشروبات المقدمة للعمال بالمجان، وإقامة منطقة ألعاب ترفيهية تتضمن لعب تنس الطاولة.

وفي مجال السلامة المهنية، أكد النبراوي أنه تم الانتهاء من تطعيم كافة العاملين بها ضد فيروس كورونا وإجراء فحوصات فيروس سي وتنظيم حملات توعية لهم من سرطان الثدي والأورام، وهو ما تضمنته تقارير التفتيش الخاصة بوزارة القوى العاملة التي زارت المصنع قبل أسابيع.

وعن أنشطة الشركة في في مجال المسئولية المجتمعية، قال "النبرواي" إنها منذ سنوات أنشأت فصولا لمحو الأمية بالمصنع، وتدعم نشاط محو الأمية وتمكين المرأة بشكل عام بالتعاون مع جمعيات أهلية متخصصة وتساهم بتوفير فرص عمل ومشروعات صغيرة للمتحررات من الأمية.

وبخصوص مشاركته في قمة جلاسكو قال "النبرواي" إن هذه المشاركة بمثابة تمثيل لشركة الميكانيكيون العرب كشركة متوسطة للصناعات الهندسية وتأتي تتويجا لمسيرة الشركة في تطوير أعمالها والمشاركة الفاعلة في دعم الاقتصاد المصري وحماية البيئة.

وأضاف النبراوي أن الميكانيكيون العرب اكتسبت خبرات واسعة في التنمية المستدامة وحماية البيئة، بفضل التعاون المستمر مع مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصري.

وثمن النبراوي دعوة مكتب الالتزام البيئي لشركات صناعية من قطاع الشركات المتوسطة و الكبرى، ومن بينها الميكانيكيون العرب، لعرض قصص نجاحها في المحافل الدولية، وذلك بدعم مستمر من المهندس أحمد كمال المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي في مصر.

هاني النبراوي: نتطلع لمزيد من التعاون مع الجهات الوطنية والدولية المعنية بالحماية من تغير المناخ

وأوضح المدير التنفيذي للميكانيكون العرب أن الميكانيكيون العرب تتطلع لمزيد من التعاون مع الجهات الوطنية والدولية المعنية بالحماية من تغير المناخ والتكيف مع آثاره، من أجل تنفيذ خطط الشركة في هذا المجال، وبما يتماشى مع اتفاقية باريس ومخرجات قمم المناخ والمواثيق الدولية ذات الصلة.

وأكد النبراوي أن المشاركة المصرية رفيعة المستوى في cop26، ودعم مصر الكبير لقضايا المناخ سيكون له أثر كبير وفعال على تعزيز الجهود الوطنية لمكافحة التغير المناخي، والاستعداد لاستضافة مصر ممثلة لأفريقيا الدورة المقبلة لقمة cop27 عام 2022.