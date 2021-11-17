/661800/البرلمان-يحيل-مخالفات-اتحاد-الكرة-الي-النائب-العام

دوت الخليج

وكان النائب الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب قال اننا مستمرون في ملاحقة الفساد باتحاد الكرة، بغض النظر عن استقالة اللجنة من عدمها»، مشددا على أن قرارات اللجنة التي تدير اتحاد الكرة أحادية يتخذها أحمد مجاهد فقط.

البرلمان يحيل مخالفات اتحاد الكرة الي النائب العام

وأكد أن اتحاد الكرة ارتكب مخالفات وإهدار للمال العام تصل إلى 200 مليون جنيه، من بينها إهدار إيرادات بطولات أفريقية، لافتا إلى أن اللجنة أوصت بإقامة حوار مجتمعي لتحديد أسلوب إدارة اتحاد الكرة.

المصالح وادارة الاتحادات الرياضية

واختتم «بعض الاتحادات الرياضة تدار بالمصالح وتضع لوائح تضمن بقاءها عشرات السنوات، في ظل نتائج لا تليق بالمكانة المصرية»، مشيرا إلى أن بعض الاتحادات الأخرى بها مخالفات.

هذا وناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ،برئاسة الدكتور محمود حسين ، عدد من طلبات الاحاطة المتعلقة بغلق الصالة المغطاة باستاد الاسكندرية التابعة للمحافظة وتقديم الدعم المالي لنادي المنيا .

مراكز شباب المنيا

وقال النائب ابو العباس فرحات مقدم طلب احاطة بشأن غلق الصالة المغطاة باستاد الاسكندرية، ان الاغلاق تم منذ ما يقرب من 10 اعوام الامر الذى ادى الى ضرر بالرياضة والرياضيين، خاصة انها هى الصالة الام وصاحبة التاريخ والفضل على كل الرياضيين بالاسكندرية، وليس من المعقول ان تترك كل هذة الفترة .

واكد ان استاد الاسكندرية من اقدم الاستادات الافريقية واستقبل العديد من الدورات الاولمبية، مطالبا باتخاذ الاجراءات اللازمة لهذا الملف.

اهدار المال العام

من جانبه انتقد الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، غلق صالة أستاذ الاسكندرية طوال هذة المدة، مؤكدا أن المسؤلين السابقين الذين تقاعسوا في افتتاح القاعة منذ عام 2004 يجب محاسبتهم بتهمة اهدار المال العام .

وأشار الي ان الاشكالية الكبري أن غلق الصالة طوال تلك المدة ادي الي القضاء علي العديد من المواهب الرياضية في الالعاب الرياضية الجماعية المختلفة ، لافتا الي أن محافظ الاسكندرية والادارة الحالية تسعي جاهدة للانتهاء من كافة المشكلات المتعلقة بها .

الصالة المغطاة باستاد الاسكندرية

من جانبه قال الدكتور احمد جمال نائب محافظ الاسكندرية انه سيتم الدراسة مع كلا من وزارة التخطيط ووزارة الشباب والرياضة للعمل على اعادة فتح الصالة المغطاة باستاد الاسكندرية، وهو ما طالب الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب بتنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة خلال زيارتها الاخيرة للاسكندرية فيما يتعلق بالصالة المغطاة .

من جانبه قال مدير استاد الاسكندرية بان تكلفة اعمال تطوير الصالة يصل الي ما يقرب من 80 مليون جنيها على الرغم من ان تكلفة اعمال التطوير عام 2004 كانت ما يقرب من 400 الف فقط وهو الامر الذي علق عليه رئيس اللجنة الدكتور محمود حسين بأن ذلك اهدار كبير للمال العام .