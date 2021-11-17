/661801/الأوقاف-مراكز-الثقافية-الإسلامية-وإعداد-محفظي-القرآن-تستأنف-عملها-في-هذا-الموعد

أعلنت وزارة الأوقاف، استئناف مراكز الثقافة الإسلامية ومراكز إعداد محفظي القرآن الكريم دورها التثقيفي والتوعوي في نشر الفكر الوسطي المستنير، أول ديسمبر المقبل، بعد توقفها لمدة عام، بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

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وأشارت وزارة الأوقاف،، إلى أن المراكز الثقافية تساهم في تصحيح المفاهيم الخاطئة، وإعداد محفظي القرآن الكريم الذين يجمعون بين حفظ القرآن الكريم وفهم معانيه ومقاصده العامة.

الأوقاف: مراكز الثقافية الإسلامية وإعداد محفظي القرآن تستأنف عملها في هذا الموعد

طالبت وزارة الأوقاف، جميع العاملين بالمساجد بأداء واجبهم الوظيفي وفق ما يكلفون به دون تقاضي أو طلب أو أخذ مبالغ تحت أي مسمى من المصلين، وبخاصة خدمات "حفظ الأحذية بالمساجد الكبرى ودورات المياه"، مؤكدة أن العامل يقوم بأداء واجبه الوظيفي.

وأشارت في بيان لها، إلى أنه في حالة تطوع أي من الناس للمعاونة في خدمة بيوت الله (عز وجل) فإنه يفعل ذلك احتسابا لوجه الله (عز وجل) ، وستقوم الوزارة باتخاذ إجراءات رادعة تجاه من يخالف ذلك.

وأكدت وزارة الأوقاف، على إثابة أو مكافأة العمال المتميزين الجادين في خدمة بيوت الله (عز وجل) وأداء واجبهم الوظيفي من العاملين في المساجد الكبرى كمساجد آل البيت وغيرها وفق ظروف العمل وجهد العامل.

وطالبت جميع المديريات، برفع أي صناديق تكون متبقية سواء في مكان خدمة حفظ الأحذية عند أبواب المساجد أو عند دورات المياه أو غيرها في جميع المساجد على حد سواء خلال 24 ساعة من تاريخه، بحيث لا يبقى سوى صناديق النذور الرسمية المقررة، والتي تم الإعلان عنها مسبقا.