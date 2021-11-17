«ريحة عرق زوجي بتتعبني»..سيدة في دعوى خلع أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة

/661789/ريحة-عرق-زوجي-بتتعبنيسيدة-في-دعوى-خلع-أمام-محكمة-الأسرة-بمصر-الجديدة

«رائحة عرقه بتزعجني».. بهذة الكلمات رفعت ربة منزل تدعى «ريماس» 25 عامًا، دعوى خلع ضد زوجها «سيد»، 32 عامًا، أمام محكمة الأسرة مصر الجديدة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية حكاية زوجة داخل محكمة الأسرة مصر الجديدة

متجوزة بقالي 7 شهور

روت الزوجة لـمراسلة «دوت الخليج»: «متجوزة بقالي 7 شهور، جواز صالونات، كان أبن صاحب والدي، تم الزفات بعد سنة من الخطوبة، معنديش أطفال، اكتشفت بعد الزواج انه بيستحمى بعد معاناة، ومش بيدخل كتير، ولما بيقرب مني بيبقى ريحته مش كويسة، بدأت ألفت نظره وأنه مفروض يستحمى كل شوية بدل الريحة دي، بس لا حياة لمن تنادي».

وبيشرب كمان سجاير

وأشارت الزوجة في دعواها أمام محكمة الأسرة مصر الجديدة : «وبيشرب كمان سجاير معاها، مبقتش طايقة أعيش معاه نهائي، مخلي ريحة الشقة مش بتطاق نهائي، ولا بيعتني بنظافته الشخصية، ومبقتش أقادرة أعيش معاه ولا في الشقة، ولما بيقرب مني بصوت وازعق، والجيران تسمع، لما بيسألوني بقيت محرجة أقول أيه ليهم وبقيت اسكت، ومقولتش لأهلي».

مش عارفة أكمل معاه

وأختمت الزوجة في دعواها أمام محكمة الأسرة«: مش عارفة أكمل معاه ولا أعيش معاه حياتي انتهت على كدة مبقاش يحس ولا يحس بيا أنا كل مرة أقوله يطنش كلامي ويعمل نفسه مش سامح، فلجأت إلي محكمة الأسرة مصر الجديدة لرفع دعوى خلع ضده».