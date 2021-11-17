«بقيس الجمال بيكي»..رامي جمال يهدي أغنيته الجديدة لزوجته

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أعلن الفنان رامي جمال عن إهداء أغنيته الجديدة القادمة، لزوجته ناريمان، موجها لها رسالة رومانسية كشفت عن مقطع صغير من العمل.

دوت الخليج يرصد رسالة رامي جمال لزوجته بشأن أغنيته الجديدة

ونشر رامي صبري، مقطع من أغنيته الجديدة، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، جاءت على النحو الآتي: «مفيش ولا ميزه مش فيكي بشوف الدنيا بعنيكي اقولك حاجه انا حتي بقيت اقيس الجمال بيكي»، وعلق عليها، معلنا إهدائها لزوجته: «الغنوة الحب اللي جايه من كلماتي وبهديهالك».

هذا وطرح الفنان رامي جمال أحدث أعماله الغنائية عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، والتي جاءت بعنوان «لسة الكلام زعلان» والتي تعد سابع أغاني ألبومه "ولسة" الدي يتم طرحه بشكل متتابع على مدار العام.

أغنية «لسة الكلام زعلان» لرامي جمال

وتعد أغنية "لسه الكلام زعلان" ألحان رامي جمال ومن كلمات جمال الخولي، وتوزيع موسيقي أحمد إبراهيم، وتم طرح الكليب الخاص بها على طريقة الموشن جرافيك.

رامي جمال يتعرض للهجوم بسبب معايدته لزوجته

على الصعيد الآخر، شن المؤلف المصري أيمن سليم هجومًا واسعًا على المطرب رامي جمال، بسبب رسالته الساخرة لزوجته في عيد ميلادها، مؤكدًا أن معايدته لم تمت للكوميديا بصلة.

وكان الفنان والمطرب المصري رامي جمال وجه رسالة مثيرة لزوجته تزامنًا مع ذكرى ميلادها في إشارة منه إلى بعض المواقف الطريفة التي دارت بينهم خلال علاقتهما المليئة بالرومانسية.

شارك رامي جمال الجمهور بمجموعة صور نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وعلق عليها قائلا: “ يارب أنت عارف إني اتجوزتها وهي عيد ميلادها ذكرى الزلزال القوي اللي جه مصر، والنهاردة عيد ميلادك برق ورعد وحاجة فلة.. كده عرفت أنا ليه لما غنيت سقف كورونا غزت العالم”.

وتابع حديثه: “ الحمد لله إننا مخلفناش، لأني واثق إن ابننا كان أكيد هيبقى المسيخ الدجال، نهاية العالم هتبقي بدايتها من بيتنا، كل سنة وأنت أول وآخر وأحلي وأرخم حاجة في حياتي، بفكر أطلقك علشان آخذ الدريسينج والحق يرجع لأصحابه”.