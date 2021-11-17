/661802/أحمد-دياب-منتدى-شباب-العالم-فرصة-هامة-لتبادل-الخبرات-والأفكار-بين-الشباب

أعرب النائب أحمد دياب وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلش الشيوخ، عن سعادته بعد الإعلان عن اطلاق النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير المقبل تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، موضحا أن هذا المنتدى يبعث العديد من الرسائل الهامة لكافة دول العالم، بأن مصر بلد الأمن والأمان، وأنها مهما قابلت من تحد أو صعاب فستظل شامخة أبية.

منتدي شباب العالم

دوت الخليج

وتابع النائب احمد دياب خلال تصريحات للمحررين البرلمانيين، ان هذا المنتدى العالمي دوره كبير في تبادل الرؤى والافكار بين شباب العالم، حيث الاحتكاك المباشر والاستفادة من كافة الخبرات المتاحة والمتواجة، إضافة إلى الصورة الايجابية التي يساهم في تصديرها عن مصر.

عودة منتدى شباب العالم

واكمل وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، النائب أحمد دياب، أن منتدى شباب العالم يأتي بعد توقفه العام الماضي بسبب جائحة كورونا وتداعياتها السلبية، لذلك سوف يتم مناقشة أوضاع العالم ما بعد كورونا وتأثيراتها الإقليمية والدولية، بجانب تسليط الضوء على المحاور الرئيسية للمنتدى كقضايا السلام والإبداع والتنمية، مؤكدة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية خلال فعاليات المنتدى.

ونوه النائب أحمد دياب إلى اهتمام القيادة السياسية بالشباب واعتبارهم قادة المستقبل وأمل الأمة في في تحقيق النهضة من أجل المساهمة في بناء دولة الجديدة والسير نحو جمهورية مصر الجديدة.

هذا ووصل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ، أمس على رأس وفد برلماني، إلى جمهورية روسيا الاتحادية، في زيارة رسمية تلبية لدعوة من المجلس الفيدرالي للجمعية الفيدرالية الروسية .

ومن المقرر أن تتضمن الزيارة، بحث سبل التعاون مع كبار المسؤولين في روسيا الاتحادية ، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية ، وتبادل وجهات النظر حول قضايا الاهتمام المشترك. كما تتضمن المباحثات، سبل تعزيز برامج التعاون البرلماني بين مصر وروسيا الاتحادية بما يجسد رؤية قيادتي البلدين وتطلعات الشعبين الصديقين وما وصلت له العلاقات القائمة من شراكة إستراتيجية تشهد نموا وتطورا في المجالات كافة.

ويضم الوفد البرلمانى المصرى الدكتور عبد الحي عبيد رئيس لجنة الشئون الخارجية و العربية و الأفريقية ؛ المستشار محمود عتمان امين عام المجلس، و النائبة نهى احمد زكى امين سر لجنه الطاقة و البيئة و القوى العاملة.