نائب التنسيقية عمرو درويش في وداع النائب أحمد زيدان ويوجه المشيعين بالدعاء«صور»

/661804/نائب-التنسيقية-عمرو-درويش-في-وداع-النائب-أحمد-زيدان-ويوجه-المشيعين-بالدعاءصور

وجه النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، المشيعين بالدعاء فى جنازة النائب أحمد زيدان النائب أحمد زيدان، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التي شيعت اليوم الأربعاء ، والذى وافته المنية أمس بعد صراع مع المرض، بمشاركة زملائة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمسجد الفتح بميدان الخلفاوى شبرا مصر.

وفاة النائب أحمد زيدان

دوت الخليج

جاء ذلك بمشاركة كبيرة أيضا من نواب البرلمان الحاليين والسابقين وأعضاء ونواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بحيث حضور النائب أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، والنائب عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن وأحمد بدوى رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والنواب، مصطفي بكرى، عماد خليل، طارق الخولي، أحمد رمزى أميرة صابر ، ثروت سويلم، وأحمد نشأت منصور ومحمد عزمى وعدد كبير من النواب.

تشييع جنازة النائب احمد زيدان

وودعع الأهالى جثمان الفقيد مؤكدين على أن كان نموذج ذو أخلاق رفيعة وخادم لأبناء دائرته ومتواجد بينهم بشكل مستمر، وتوفي زيدان أمس الثلاثاء بعد صراع مع المرض، فيما أقام الأهالى لهم عزاء شعبى شارك فيه عدد كبير من المواطنين منذ أمس ومستمر اليوم أيضا .

زيدان حاصل على بكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009 وتخصص في العلوم السياسية وهو أول طالب في تاريخ كلية الاقتصاد والعلوم السياسية يتولى منصب رئيس اتحاد الطلاب، وهو طالب في الفرقة الأولى وذلك عام 2006 وفاز في انتخابات مجلس النواب عام 2015 عن حزب حماة الوطن في دائرة الساحل بحصوله على 26 ألف صوت وفي يوليو 2017 عقد قرانه بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس حضر خلال الدور الانعقاد الأول في الفصل التشريعي الثاني: 50 جلسة عامة، و43 لجنة نوعية، و3 ندوات وفعاليات، وقدم 442 طلبا خدميا أجرى 22 زيارة رسمية واستخدم 6 أدوات رقابية، فضلا عن 11 زيارة ميدانية. قدم طلب إحاطة حول توفير العلاج لحالات ضمور العضلات وآخر حول نقص أسرة وسوء مراكز الشباب تعرض لأزمة صحية شديدة في شهر أكتوبر الماضي نقل على إثرها إلى الرعاية الصحية في إحدى مستشفيات القاهرة حتى توفى أمس.

ونعى حزب حماة الوطن ، برئاسة الفريق جلال الهريدي، وتقدم لأسرة الفقيد بخالص العزاء، داعيًا المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان كما نعاه مجلس النواب، ووقفت لجنة الاتصالات بمجلس النواب دقيقة حداد في أثناء اجتماعها أمس.