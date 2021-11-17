/661805/نسرين-طافش-في-أحضان-خالد-سليم-على-بوستر-فيلم-في-القلب

روحت الفنانة نسرين طافش، لفيلمها الجديد «في القلب» الذي يجمعها بالفنان خالد سليم، من خلال نشر البوستر الرسمي للعمل عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

دوت الخليجيكشف عن البوستر الرسمي لفيلم «في القلب»

وظهرت نسرين طافش على البوستر الرسمي للفيلم في وضع رومانسي مع الفنان خالد سليم، والذي من المقرر أن يجمعهما قصة حب حماسية خلال أحداث العمل.

وتخوض الفنانة اللبنانية نسرين طافش تجربة فنية جديدة من خلال عمل غنائي جديد يجمعها بالفنان والمطرب خالد سليم، من خلال الأغنية الدعائية لفيلمها الجديد.

فيلم «في القلب» لنسرين طافش وخالد سليم

«في القلب» بطولة خالد سليم ونسرين طافش وسوسن بدر وهالة فاخر ومحمد عز ومنة فضالى وإنجى كيوان وتونى ماهر، وإخراج عادل مرقس، سيناريو وحوار ومعالجة درامية محمد حسين ألمظ، وعادل مرسى.

والفيلم يشهد عودة خالد سليم للسينما بعد غياب، وتعد القصة مختلفة ورومانسية وتدور فى إطار اجتماعى رومانسي، ولم تحدد الجهة المنتجة موعد نهائى لطرحه فى السينمات.

نسرين طافش تعتذر عن تقديم الجزء الثاني من مسلسل «المداح»

هذا وأعلنت نسرين طافش اعتذارها عن بطولة الجزء الثاني من مسلسل «المداح»، لارتباطها رسميًا بمسلسل آخر في بلدها سوريا حيث يصعب عليها التنسيق بينهم.

فغردتعبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: "‏اعتذرت عن المشاركة في مسلسل ‎المداح الجزء الثاني بعد إعلان الشركة المنتجة بارتباطي رسميًا بمسلسل آخر وهو ‎جوقة عزيزة في سورية".

نسرين طافش تستعد لطرح أزمة قلبية

على الصعيد الآخ، تستعد كلا من الفنانة نسرين طافش والفنان خالد سليم للتعاون لأول مرة في عمل سينمائي جديد بعنوان «أزمة قلبية» إذ بدأو في تصوير أولى مشاهد العمل، ترقبا لطرحه خلال موسم الأقلام الشتوية.

وأحتفلت الفنانة نسيرين طافش عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” بالبدء بتصوير فيلم «أزمة قلبية»، فكتبت: “"مساء الفل من القاهرة ام الدنيا .. بدأنا اليوم بعون الله، تصوير فيلم (في القلب) مع النجم الراقي خالد سليم و المخرج المبدع مرقس عادل انتاج شركة ريماس للانتاج الفني للدكتور اسحاق ابراهيم، سيناريو وحوار سمير ياسر معالجة درامية محمد حسين المظ و د.عادل مرسي".