محافظ الشرقية: فتح باب التدريس بالحصة لسد العجز بالمدارس

وقال رمضان عبدالحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم، فى بيان اليوم الأربعاء، إن المؤهلات المطلوبة تتضمن "خريجى كليات التربية للتخصصات المطلوبة أو خريج مؤهل عال + دبلوم تربوى" ويكون من المؤهلات التى ينطبق عليها العمل بكل تخصص.
وأضاف وكيل أول وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم الاستعانة بالمعلمين بالحصة لمن لديهم خبرة سابقة فى أعمال التدريس أولا، ثم يتم المفاضلة بين المتقدمين، على أن يتم سد العجز فى المناطق النائية أولا بمعرفة الموجة الأول لكل مادة ويتم قبول الملفات وفق التوزيع الجغرافى وتكون الأولوية لأبناء القرية ثم المركز وحسب الأماكن التى تعانى من عجز فى المواد الأساسية.
يذكر أنه يمكن الإطلاع على التفاصيل والشروط المطلوبة من خلال الإطلاع على لوحة الإعلانات بمديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية وعلى موقع مديرية التربية والتعليم على الفيسبوك.
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