محافظ الشرقية: فتح باب التدريس بالحصة لسد العجز بالمدارس

جدة - نرمين السيد - وافق الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على فتح باب العمل بنظام الحصة بمدارس المرحلة الابتدائية بجميع الإدارات التعليمية فى مواد (معلم فصل/ رياضيات / لغة عربية / لغة انجليزية) والمرحلة الإعدادية فى مادة العلوم بإدارتى بلبيس وفاقوس، وذلك لصالح العمل والعملية التعلمية وسدا للعجز فى تلك التخصصات المطلوبة.





وقال رمضان عبدالحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم، فى بيان اليوم الأربعاء، إن المؤهلات المطلوبة تتضمن "خريجى كليات التربية للتخصصات المطلوبة أو خريج مؤهل عال + دبلوم تربوى" ويكون من المؤهلات التى ينطبق عليها العمل بكل تخصص.

وأضاف وكيل أول وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم الاستعانة بالمعلمين بالحصة لمن لديهم خبرة سابقة فى أعمال التدريس أولا، ثم يتم المفاضلة بين المتقدمين، على أن يتم سد العجز فى المناطق النائية أولا بمعرفة الموجة الأول لكل مادة ويتم قبول الملفات وفق التوزيع الجغرافى وتكون الأولوية لأبناء القرية ثم المركز وحسب الأماكن التى تعانى من عجز فى المواد الأساسية.

يذكر أنه يمكن الإطلاع على التفاصيل والشروط المطلوبة من خلال الإطلاع على لوحة الإعلانات بمديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية وعلى موقع مديرية التربية والتعليم على الفيسبوك.