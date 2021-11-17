مدبولى يتابع الموقف التنفيذى للمشروع القومى لتنمية الأسرة

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم الأربعاء، لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروع القومى لتنمية الأسرة، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، والدكتورة أميرة تواضروس، مدير المركز الديموغرافى، ومسئولى الحملة الإعلامية للمشروع.





وكلف رئيس الوزراء خلال الاجتماع بسرعة إطلاق الحملة الإعلامية للإعلان عن هذا المشروع القومى الذى يستهدف الارتقاء بجودة حياة المواطن.

وعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أبرز ملامح المشروع القومى لتنمية الأسرة (2021/2022 ـ 2023/2024)، مشيرة إلى أن الخطة التنفيذية للمشروع تتضمن عدة محاور، هى: التمكين الاقتصادى، والتدخل الخدمى، وأيضا التدخل الثقافى والتوعوى والتعليمى، وكذا محور التحول الرقمى، والتدخل التشريعى.

كما أكدت الوزيرة أنه سيتم تنفيذ المشروع القومى خلال العام الأول بمحافظات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بما يشمل نحو 1520 قرية على مستوى 52 مركزا فى 20 محافظة، بالوجهين القبلى والبحرى، لافتة إلى أن الفترة من شهر يوليو حتى ديسمبر 2021 تشهد تنفيذ مرحلة تجريبية فى 14 قرية، ومن المقرر أن يتم استهداف كل قرى ومراكز محافظات مصر بهذا المشروع على مدار ثلاثة أعوام.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد أن المشروع القومى يستهدف تحقيق التمكين الاقتصادى للسيدات فى الفئة العمرية من 18 حتى 45 سنة، من خلال خطة تقوم على تدريب السيدات ودعمهم لتنفيذ نحو 250 ألف مشروع متناهى الصغر يخدم حوالى 600 ألف سيدة، إلى جانب تطوير 60 من وحدات صحة وتنمية الأسرة، وإقامة 3305 حضانات، و73 مشغلا إنتاجيا.

من جانبها أضافت الدكتورة أميرة تواضروس، أن المشروع القومى سيعمل كذلك على توفير احتياجات السيدات من وسائل تنظيم الأسرة، وإتاحتها بالمجان للجميع، مع توطين 1500 طبيبة وتدريبهن وتوزيعهن على القرى المستهدفة، ورفع الوعى بالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية من خلال استهداف 2 مليون شاب وشابة فى سن الزواج بدورات التوعية بواسطة 700 متدرب.

وأكدت أنه سيتم فى إطار تنفيذ المشروع القومى لتنمية الأسرة العمل على ميكنة وربط جميع الخدمات المقدمة للأسرة المصرية لتوفير كافة البيانات والمعلومات للمشروع القومى لتنمية الأسرة، بداية من برامج التوعية ثم المأذون وصولا إلى متابعة وحدات صحة الأسرة، كما سيتم وضع خطة لتقييم ومتابعة أداء المشروع، كما من المستهدف أيضا وضع إطار تشريعى وتنظيمى حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكانى.

كما استعرض الاجتماع أبرز ملامح الخطة الإعلامية للمشروع القومى لتنمية الأسرة، المقرر إطلاقها قريبا، والتى تهدف إلى تصحيح المفاهيم الخاطئة التى تؤدى إلى زيادة النمو السكانى بصورة تفرض عددا من الآثار الاجتماعية والاقتصادية والتنموية السلبية، وتدفع نحو إنخفاض جودة الحياة.