النشرة المرورية| خريطة الزحام فى المحافظات والشوارع الرئيسية

جدة - نرمين السيد - وأضاف فى مداخلة هاتفية ببرنامج "افصل واسمع" مع الإعلامى محمد نشأت والإعلامية شيماء حافظ، المذاع على "الراديو 9090"، اليوم الأربعاء، أن محافظة الإسكندرية شهدت ظهور بعض الكثافات فى محور 14 مايو، وأيضا بمحور أبى قير بمنطقتى كفر عبده وميدان الوزارة، إضافة إلى بعض الأحجام بمحور قناة السويس القادم بمنطقة محرم بك، لذا يفضل سلوك محور المحمودية.

كما أشار إلى وجود كثافات فى إحدى المحافظات الساحلية وهى محافظة بورسعيد، وبالتحديد فى شارع محمد على وتقاطعه شارع الأبوتى، حيث تم الدفع بسيارات الانتشار السريع برئاسة العميد محمد المصرى مدير إدارة مرور بورسعيد، وكافة الخدمات المرورية بمحيط محاور بورسعيد خلال فترة الذروة المسائية.

كما ظهرت كثافات بمحافظة الشرقية أعلى كوبرى ساويرس ويفضل سلوك كوبرى العبور.

كما وجه العميد وائل حمودة، مدير الإدارة العامة لمرور الغربية، بنشر الخدمات لسحب أى كثافات وتيسير الحركة المرورية، وبالنسبة لباقى محافظات الوجه البحرى والطرق الساحلية تعمل بشكل مرضى.

وتابع: "ظهرت بعض الأحجام أعلى الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى، أعلى مناطق أرض اللواء والمنيب والكنيسة، والبساتين والسلام، حيث طالب بسلوك نفق كارفور لتجنب الأحجام، مشيرا إلى أن وجود كثافات أعلى محور 26 يوليو للمتجه إلى ميدان لبنان، لذا يفضل سلوك محور روض الفرج.

وأوضح صابر أن الجيزة شهدت أحجام مرتفعة بشارع ثروت وشارع مراد وشارع الجامعة، لذا يفضل سلوك شارع السودان.

ونبه صابر بأن اللواء محمد لبنة، مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، وجه بنشر الخدمات المرورية، بمحاور المحافظة لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال الفترة المسائية.

كما طالب بالابتعاد عن كوبرى أكتوبر، و15 مايو، وكوبرى عباس، واستخدام كبارى "الجلاء والجامعة والساحل" لنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة.

وذكر صابر أن الإدارة العامة برئاسة اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، ونشر الخدمات، لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذروة المسائية.

ونوه صابر إلى وجود بعض الأحجام بمنطقة نفق الملك الصالح، القادم من مناطق عين الصيرة، وأيضا منطقة مجرى العيون، لذا يفضل سلوك منطقة الفسطاط ومنطقة أثر النبى.

وأشار إلى وجود أعطال على كوبرى أكتوبر، تسببت فى بعض الكثافات بمنطقة الوصلة المعلقة تحديدا، داعيا إلى سلوك نفق الأزهر.