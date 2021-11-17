وشمل القرار الذى نشر اليوم بجريدة الوقائع المصرية فى العدد رقم (258 تابع )، زيادة عدد المستحضرات التى يتم تسجيلها لشركات التصنيع لدى الغير، وألغى شرط الالتزام برأس المال للتيسير على المستثمرين.
وتضمن القرار تيسيرات فى توفير مخزن مرخص للشركة لدعم تسويق منتجاتها، وانتهى القرار بوضع بعض الضوابط الخاصة بالقيد من خلال التوضيح الملحق بالدليل التنظيمى الصادر من الإدارة المركزية للعمليات.
يأتى ذلك فى إطار التنسيق لتوفير المناخ المناسب من قبل هيئة الدواء بما يخدم قطاع المتعاملين فى مجال الدواء، وضمن سعى الهيئة للعمل على توطين الصناعة فى مصر وهو ما يعود بالنفع على المواطن المصرى ويمكنه من الحصول على دواء يتمتع بأعلى درجات المأمونية والفاعلية والجودة العالية.
للاطلاع على القرارات الصادرة، من هنا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قرارات جديدة لـ هيئة الدواء حول اشتراطات قيد الشركات بسجل التصنيع لدى الغير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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