وزير الرى يكرم 22 متدربا من الدول الإفريقية

وهنأ وزير الرى المتدربين الأفارقة باجتيازهم لهذه الدورة التدريبية، معربا عن أمله فى تحقيق الهدف المرجو منها فى رفع قدرات المشاركين على المستوى الفنى، وتبادل الخبرات والأفكار بين المتدربين من مختلف الدول.
وقال الدكتور عبدالعاطى، إن هذه الدورة تعد إحدى الدورات التدريبية التى تقدمها وزارة الرى للمتدربين من الدول الإفريقية الشقيقة فى مجال المياه، بهدف دعم القدرات البشرية للمتخصصين بالدول الإفريقية، بما يسمح بتحسين عملية إدارة الموارد المائية بهذه الدول.
جدير بالذكر أنه تم عقد الدورة التدريبية "تصميم ومعايرة وتشغيل وصيانة المنشآت المائية" بمركز التدريب الإقليمى التابع لمعهد بحوث الهيدروليكا بالمركز القومى لبحوث المياه خلال الفترة من 17 أكتوبر الماضى وحتى 17 نوفمبر الجارى بهدف تدريب الباحثين والمتخصصين من أبناء القارة الإفريقية على التصميم والتشغيل الأمثل للمنشآت المائية والمتابعة الدورية لها للحفاظ على اتزانها وسلامتها، بالإضافة إلى الصيانة الدورية لها للحفاظ على المياه.
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