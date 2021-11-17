فيديو.. استرداد 10 أفدنة أملاك دولة متعدى عليها بجبل جرزا فى العياط

جدة - نرمين السيد - نجحت محافظة الجيزة فى استرداد 10 أفدنة من أراضى أملاك الدولة المتعدى عليها بمنطقة جبل جرزا بمركز العياط، جنوب المحافظة.



جدة - نرمين السيد - نجحت محافظة الجيزة فى استرداد 10 أفدنة من أراضى أملاك الدولة المتعدى عليها بمنطقة جبل جرزا بمركز العياط، جنوب المحافظة. وأشار بيان صادر عن المحافظة أنه تم إزالة كافة التعديات عليها فى إطار الموجة 18 لإزالة التعديات.

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