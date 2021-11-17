نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد إجازة نصف العام الدراسي للطلاب ومدتها المحددة في المقال التالي

عمر شويل - جدة إجازة نصف العام الدراسي للطلاب ومدتها، في الفترة الأخيرة تزايد البحث من قبل أولياء الأمور والطلاب بمختلف مراحلهم العمرية عن موعد إجازة نصف العام الدراسي الحالي وما هي مدة الإجازة المقررة، حيث أن الوزارة قد سبق وأضحت خطة العام الدراسي الحالي وفق التقويم الدراسي الذي حدد مسبقًا مع بداية العام الدراسي والذي يذكر موعد إجازة الفصل الدراسي الأول لجميع الطلاب ويحدد كذلك فترة الإجازة المخصصة لكل مرحلة، حيث أنه وبعد الاطلاع على التقويم الدراسي نعرفكم على موعد إجازة الفصل الدراسي الأول والفصل الدراسي الثاني ومدة الإجازة المتوقعة لكل مرحلة تعليمية.

إجازة نصف العام الدراسي في مصر للطلاب

أوضحت وزارة التربية والتعليم المصرية أن الإجازة الفصلية بين الفصل الدراسي الأول والفصل الدراسي الثاني للطلاب من المفترض أن تبدأ لمعظم الصفوف في الخامس من شهر فبراير القادم أي بعد حوالي شهرين ونصف من الآن، وبعدها تبدأ الإجازة الفصلية لكافة الفصول التعليمية بمصر بعد انتهائهم من اختبارات الفصل الدراسي الأول في المواعيد المقررة، مع العلم أن نهاية العام الدراسي الحالي 2021-2022 تنتهي بشكل رسمي بشهر يونيو القادم بالتحديد من السادس عشر من الشهر.

مدة إجازة الفصل الدراسي الأول

كما ذكرنا فإن إجازة الفصل الدراسي الأول تبدأ في الخامس من فبراير وتظل الإجازة مستمرة إلى السابع عشر من شهر فبراير 2022 بالتحديد يوم الخميس أي تستمر حوالي خمسة عشر يومًا وتعود مرة أخرى في العشرين من فبراير يوم الأحد، حيث تستمر الدراسة في الفصل الدراسي الأول حوالي 93 يومًا بالضبط والدراسة في الفصل الدراسي الثاني مدتها 97 يومًا على أن تنتهي في 9 شهر يونيو 2022.

اختبارات الفصل الدراسي الأول

وبعد معرفة موعد إجازة الفصل الدراسي الأول يجب أن يكون الطلاب على علم بموعد بداية اختبارات الفصل الدراسي الأول حتى يصبحوا جاهزين لها من قبلها، حيث أن الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول تبدأ من منتصف شهر يناير أي الخامس عشر من يناير وهذا لصفوف النقل، أما عن الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني فتبدأ لكافة مراحل النقل في شهر مايو بالتحديد في السابع من الشهر.