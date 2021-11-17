/661806/وفاة-سيدة-نتيجة-سقوطها-من-الدور-الثالث-بأوسيم

وفاة سيدة، اليوم الأربعاء، سقطت من الدور الثالث، في دائرة قسم شرطة أوسيم بالجيزة، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل سقوط سيدة من الدور الثالث بأوسيم

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة أوسيم، إخطارا بوفاة سيدة، نتيجة سقوطها من الدور الثالث، بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال والفحص أتضح العثور على جثة سيدة تُدعى ا.م، تبلغ من العمر 38 عامًا، ولديها 3 أطفال، وعلى الفور انتقلت قوة من الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

وعلى الفور نقلت الجثة إلي مشرحة زينهم، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات، فأمرت بندب الطب الشرعي لتشريح جثمان السيدة، وتحديد سبب وفاتها.

وفي سياق آخر اليوم شهدت مدينة العاشر من رمضان، عثور الأهالي على جثة متحللة لـ شاب داخل مسكنه فى المجاورة الخامسة والخمسين بنطاق دائرة قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان في الشرقية.

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمد والي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، إشارة من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الشرقية، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة متحللة لشخص داخل مسكنه فى مدينة العاشر من رمضان، وذلك فى المجاورة الخامسة والخمسين بنطاق دائرة قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان.

في حالة تحلل داخل مسكنه

وبالانتقال والفحص لرجال المباحث، أتضح العثور على جثة "م ي"، فى بداية العقد الخامس من العمر، والتى كانت في حالة تحلل داخل مسكنه بالمجاورة الخامسة والخمسين بنطاق ودائرة قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان.

وعلى الفور تم نقل الجثة إلي مشرحة مستشفى بلبيس المركزي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة بمدينة العاشر من رمضان، فيما تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة بالواقعة لمباشرة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.