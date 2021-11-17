/661807/بعد-غياب-9-أيام--العثور-على-جثة-تاجر-بها-حروق-وطلق-ناري-في-سوهاج

تغيب تاجر، يبلغ من العمر 51 عام عن منزلة بدائرة مركز المراغة شمال سوهاج، منذ 9 ايام وتم ابلاغ الشرطة، وتم العثور على جثته اليوم بدائرة مركز أخميم شرق سوهاج.

دوت الخليج بداية الواقعة بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بسوهاج يفيد بالعثور على جثة تاجر متفحم بعض منها وبها طلق ناري بالرأس ناحية الطريق الصحراوي الشرقي داخل حفرة رملية. العثور على جثة وعلى الفور انتقل رئيس مباحث مركز شرطة أخميم، والفريق المعاون له وتم استخراج الجثة من حفرة رملية ونقلها بسيارة اسعاف الى مستشفى سوهاج الجامعي، واتضح بها حروق ببعض منها وطلق ناري بالراس، وان صاحب الجثة مبلغ بغيابة منذ 9 ايام ويقطن بدائرة مركز المراغة شمال سوهاج، ويقوم بتوزيع منتجات بالمنطقة الصناعية في حي الكوثر شرق سوهاج بالقرب من منطقة العثور على جثته. وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة للتحقيقات والتي أمرت بتكثيف التحريات وكشف ملابسات الحادث.

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