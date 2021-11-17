انطلاق الدورة ال 43 لمهرجان القاهرة السينمائي برعاية قناة المحور

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كشفت قناة المحور بالتعاون مع mwm، عن رعاية مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته ال 43، التي من المقرر إنطلاقها بداية من يوم الجمعة القادم.

دوت الخليج يرصد رعاة مهرجان القاهرة السينمائي في دورته 43

تنطلق فعاليات الدورة الـ43 من مهرجان القاهرة السينمائي، بين 26 من نوفمبر الجاري و5 ديسمبر المقبل، بمشاركة 98 فيلمًا من 63 دولة.

مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 43

هذا وكشف مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 43 عن البوستر الرسمي للهرجان، والذي يتضمن العديد من العناصر التي تعبر عن ماهية المهرجان، إذ يتضمن شعاره الرسمي "إيزيس" التي تحمل الهرم الذهبي، وأشار محمد حفظي رئيس المهرجان ت إلى أن الهرم الذهبي هذا العام تم تصميمه على هيئة سلم ذهبي ومرآة، ويعد اختيار هذين العنصرين نابع من قناعة إدارة المهرجان بأن السينما ما هي إلا مرآة للمجتمع، وركن أصيل لثقافة كل شعب، مؤكدًا أن المهرجان يُصر هذا العام على تحدي كل الظروف التي يمر بها العالم، من خلال السينما التي تعبر عن الاختلاف والتعددية.

شروط مهرجان القاهرة السينمائي

وضعت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي مجموعة شروط قبل إنطلاقة دورته الـ 43 في الفترة من 26 نوفمبر الجاري، وحتى 5 ديسمبر المقبل وذلك في سبيل الإلتزام بالإجراءات الإحترازية للحد من انتشار فيروس كرونا الذي عاد لتهديد الحياة مرة أخرى.

وقالت سارة بسادة، نائب المدير التنفيذي للمهرجان، إن الشعار الذي سترفعه الدورة الـ 43، هو "التطعيم للجميع"، حيث سيتم تطعيم كل العاملين والمشاركين ضمن المهرجان، فيما كشفت نائب المدير التنفيذي، عن أنه من المقرر أن يكون هناك مركز للتطعيم في دار الأوبرا المصرية، ومن المنتظر أن يبدأ العمل به خلال أيام ليكون هناك فترة كافية للتطعيم قبل انطلاق فعاليات المهرجان.

مهرجان القاهرة السينمائي يكرم نيللي بجائزة الهرم الذهبي

هذا وقرر مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، منح الفنانة الكبيرة نيللي، جائزة «الهرم الذهبي التقديرية» لإنجاز العمر، خلال حفل افتتاح فعاليات دورته الـ43، وذلك تقديرًا لمسيرتها المهنية التي بدأت في مرحلة مبكرة من طفولتها، حيث قدمت العديد من الأعمال البارزة.

من جانبه، قال محمد حفظي، رئيس المهرجان: "إننا سعداء بمنح الفنانة نيللي جائزة الهرم الذهبي، التي تعد أكبر وأهم جائزة في المهرجان، وذلك تقديرا لمسيرتها الفنية الحافلة بالعديد من الأعمال الهامة".

تابع "حفظي": "نيللي فنانة عظيمة ذات موهبة استثنائية، ظهرت ملامحها في مرحلة مبكرة من طفولتها، واستمرت لسنوات طويلة حيث قدمت أعمال مزجت فيها بين التمثيل والرقص والغناء، ذلك الأمر الذي ميزها عن فنانات جيلها، وجعلها إحدى أبرز النجمات الاستعراضيات حتى يومنا هذا".