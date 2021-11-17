/661811/التحقيق-مع-معلمة-بتهمة-كسر-إصبع-تلميذة-في-القليوبية

شهدت مدرسة المنشأة الكبرى الجديدة الابتدائية بالقليوبية، اليوم الأربعاء، إصابة تلميذة بالصف الخامس الابتدائي بكسر في أحد أصابع يدها بسبب ضرب مُدرسة لها بعصا خلال اليوم الدراسي ما تسبب في إصابة بالغة للطفلة حيث نُقلت إلي المستشفي وأكد الأطباء أنها تعاني من كسر في إصبع اليد وتحتاج علاجا لأكثر من 21 يوما.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل التحقيق مع معلمة بتهمة كسر إصبع تلميذة في القليوبية

المديرية والإدارة التعليمية للتحقيق

وتقدمت والدة الطفلة باتهام المُدرسة واستعمال القسوة ضد ابنتها وتقدمت بشكوى للإدارة التعليمية بكفر شكر أكدت فيها أن المدرسة ضربت ابنتها بدون وجه حق، حيث خرجت الطفلة إلى الحمام بعد استئذان أحد المدرسين وعندما عادت وجدت مدرسة التربية الرياضية بالفصل فسألتها عن سبب عدم تواجدها بالفصل فأجابت بأنها كانت في الحمام فضربتها بعصا ما تسبب في كسر بإصبع يدها.

الصف الخامس الابتدائي

وعلى الفور قرر تشكيل لجنة من المديرية والإدارة التعليمية للتحقيق، برئاسة الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية بالواقعة، وأتضح أن التلميذة تدعى "هناء .م" بالصف الخامس الابتدائي بمدرسة المنشأة الكبرى الجديدة بالابتدائية، وأن المُدرسة التي ضربتها تدعى "شربات. ا" مُدرسة تربية رياضية.

كما أحيلت المُدرسة للتحقيق في الإدارة حيث استمعت اللجنة لأقوالها ومن المقرر مجازاة المدرسة لاستعمالها القسوة مع الطفلة.

وقال الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم إنه لاتهاون مع أي مخالف، لافتا إلى أن المديرية ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لرد حق التلميذة.