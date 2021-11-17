/661812/أحمد-دياب-بطولة-كأس-رابطة-الأندية-سوف-تنطلق-5-يناير

اكد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية أن لجنة الحكام في كل دول العالم تكون تابعة لاتحاد الكرة وليس رابطة الأندية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال أحمد دياب :” بطولة كأس رابطة الأندية سوف ينطلق 5 يناير وسيتم الإعلان عن التفاصيل في منتصف ديسمبر في مؤتمر صحفي ضخم يتم خلاله سحب القرعة بمشاركة الـ18 نادي من الدوري الممتاز .

الجولة الثالثة

وشهدت الجولة الثالثة من منافسات الدوري الممتاز، على العديد من الأحداث خارج نطاق نتائج المباريات، وبالأخص من إعتراضات ومواقف غير لائقة في عالم كرة القدم.

وجاءت رابطة الدوري المصري للمحترفين بالعديد من القرارات الصارمة والجزاءات على أصحات تلك المخالفات من قبل الأندية أو لاعبي الفرق، والتي تأتي على رأسها مباراة الأهلي والزمالك.

مباراة الأهلي والزمالك

1- توقيع غرامة مالية على النادي الأهلي قدرها "خمسون ألف جنيه" بسبب نزول لاعبي الفريق والجهاز الفني لأرضية ملعب المباراة، عقب إحراز كل هدف.

2- توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قدرها "خمسون ألف جنيه" بسبب نزول لاعبي الفريق والجهاز الفني لأرضية ملعب المباراة، عقب إحراز كل هدف.

3- توقيع غرامة ماليه على باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك قدرها "عشرون ألف جنيه" بسبب عدم حضور المؤتمر الصحفي عقب المباراة.

4- توقيع غرامة ماليه على نادي الزمالك قدرها "خمسون ألف جنيه" بسبب قذف الكرة داخل أرضية ملعب المباراة أصناء تنفيذ الأهلي ركلة الجزاء.

مباراة فيوتشر اف سي والمصري البورسعيدي:

إيقاف الكابتن مجدي تراوري المدرب العام لنادي المصري، مباراة واحده، بسبب الإعتراض على حكم المباراة، وتوقيع غرامه مالية قدرهها "عشرة ألاف جنيه".

مباراة طلائع الجيش والمقاولون العرب:

إيقاف اللاعب حسن علي عبد الرازق الشامي، لاعب المقاولون مبارتين، بسبب تلقيه بطاقة حمراء مباشرة بسبب اللعب العنيف.

مباراة غزل المحلة وانبي:

توقيع غرامة مالية على نادي غزل المحلة قدرها "عشرون ألف جنيهاً" بسبب تأخر الفريق في النزول لأرضية ملعب المباراة لمدة أربع دقائق.

مباراة بيراميدز والاتحاد

توقيع غرامة ماليه على نادي الاتحاد السكندري، قدرها "خمسة وعشرون ألف جنيهاً" بسبب الإعتراض الجماعي من قبل الجهاز الفني والإداري.

توقيع غرامة مالية على نادي بيراميدز قدرها "خمسة وعشرون ألف جنيهاً" بسبب الإعتراض الجماعي من قبل الجهاز الفني والإداري.